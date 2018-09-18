亞馬遜中國員工收賄 盜賣個資

2018-09-18

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國電商巨擘亞馬遜出現內鬼，中國分部員工涉嫌收取賄賂、盜賣個資，包括提供內部系統資料、協助刪除負面商品評論、恢復被禁用的帳戶等；目前亞馬遜已展開調查，並撤換中國分部高層主管。

協助刪負評 恢復禁用帳戶

華爾街日報報導，中國深圳亞馬遜員工透過微信串起一場場非法交易，以八十至兩千美元不等的金額，將公司內部數據和其他機密資訊販賣給平台上商家，包含搜尋顯示次數、商品頁瀏覽次數、其他賣家對顯示廣告的投入金額等，讓商家獲得優勢，進而提高顧客點閱率、增加銷售量。

亞馬遜股價 盤中跌2.4％

受中國員工驚爆盜賣個資衝擊，亞馬遜昨開盤股價表現疲軟，到台灣時間晚間十一時三十分，下跌四十六．五美元、跌幅約二．四％。

部分中階中國亞馬遜員工擁有刪除負面評論的權力，因此以刪除負面評論服務，協助商家產品出現在較高搜尋結果中，提高顧客點閱率；每刪除一篇負評，費用為三百美元，通常要求刪除五條評論，因此一次約可賺進一千五百美元。

若商家付不起三百美元，亞馬遜員工還有折價服務，提供撰寫負評的消費者電子郵件給商家，讓他們以其他方式說服消費者刪除負評；一位亞馬遜中國商家表示，商家數量飆升，亞馬遜平台競爭變得非常激烈，「如果不跟著做，就活不下去了」。

中國分部高層主管 被撤換

消息人士指出，虛假評論和其他欺詐行為在中國最為猖獗，因中國亞馬遜員工的薪資較低，他們甘願冒險賺錢；不過，亞馬遜追查受賄案件，也發現部分美國員工涉足其中。自五月以來，亞馬遜持續更換中國的掌權主管，試圖查出收賄根源。

亞馬遜聲明表示：「我們對員工有高道德標準的要求，任何違反準則的人，都會受到紀律懲處，包括解僱與潛在法律和刑事處分；我們對濫用系統的人是零容忍，如果發現有不良行為的人參與這種行為，我們將迅速採取行動，包括關閉他們的賣家帳號、刪除評論、扣留資金和採取法律行動。」