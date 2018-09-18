消滅老車 日本風災謠言…重傷政府

2018-09-18

〔記者楊淳卉、吳欣恬／台北報導〕總統蔡英文近日多次公開指出假新聞、假訊息對社會負面影響，也點名很多假消息來自對岸。事實上，民進黨內盤點相關謠言發現，除了「空污法修法消滅老車」的謠言衝擊民進黨中南部選情，八二三水災及農產品價格謠言，也影響民眾對地方政府觀感；尤其近期日本颱風與我駐大阪辦事處處長身亡事件所衍生謠言，嚴重打擊民眾對於中央政府的信任。

黨政人士指出，日本颱風期間「中國派車進關西機場接出該國旅客」已證實是謠言，且假消息源頭就是中國。謠言和假新聞透過LINE、社群軟體快速散播，甚至媒體會引用報導，其中，LINE是以一小群群組散佈，最難澄清。

黨政人士說，對於網路謠言，行政部門澄清的速度永遠比不上謠言散播的速度，行政院設立網路謠言澄清專區，民眾也不見得會主動上網瀏覽。

民進黨中南部縣市是受到「空污法修法消滅老車」謠言衝擊最深的重災區。除了各地方政府、綠營民代得主動釋疑，總統府秘書長陳菊及多位政務官也利用造勢活動澄清，行政院秘書長卓榮泰更多次在民進黨中常會強調「不是要消滅老車，而是要處理髒車」，台中市還召集地方幹部及黨公職辦工作坊，提供謠言澄清說帖。

黨內人士表示，修空污法的抨擊近期已經趨緩，解釋還是有效果。彰化輔選人士指出，彰化除了貨運業抗議，也有許多使用二行程車的農民不滿，得靠立委多溝通。

農業大縣雲林縣則多次傳出蒜頭等農產品價格崩跌的謠言，使農民非常恐慌，也讓盤商有砍價、上下其手空間；也有地方政治勢力透過盤商進行政治操作，如告訴農民「今年支持某候選人，就多一塊跟你買。」

地方人士指出，農民會委託議員詢問縣府，縣府則窮盡官方管道說明；然而，因雲林許多六十五歲以上的老農沒有收看媒體的習慣，官方說明的效果有限。

農委會副主委陳吉仲說，謠言或假新聞可能打擊專業，是比較可怕的。像年初氟派瑞在茶樹上的使用等食安議題，政府不能因假新聞就放棄積極地訂定最適殘留量等，如果是正確的、對的事，政府不能因為假新聞就退縮不處理，還是要向前跨步。