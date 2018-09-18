日本70歲以上人口佔20.7% 退休年齡擬延至70

2018-09-18

〔編譯魏國金、記者呂伊萱／綜合報導〕日本總務省十六日公布最新統計，七十歲以上人口首度超越總人口五分之一、達二十．七％；六十五歲以上佔總人口二十八．一％，冠居全球，佔日本勞動力逾十二％，也創新高。嚴重高齡化趨勢促使日本政府研擬修法，欲將退休年齡延到七十歲、並推年過七十才開始請領退休金計畫；日本更將針對營建、農業與長照擴大引進外籍人力。

擴大引進農業、長照外勞

日本當局指出，日本戰後第一波嬰兒潮今年邁入七十，七十歲以上人口增達二千六百一十八萬人；六十五歲以上增達三千五百五十七萬人、佔總人口二十八．一％，據聯合國資料，該比率領先義大利的二十三．三％、葡萄牙的二十一．九％，冠居全球。

日本人口高齡化，恐阻礙安倍晉三政府重燃經濟成長的努力，將成為二十日舉行的日本執政黨自民黨總裁選舉主要議題之一。日本經濟新聞指出，若首相安倍一如預期勝選，他將致力擴大年長者與外籍人士的就業機會。

日本目前退休年齡六十五歲，安倍在一場造勢大會上表示，希望讓人們工作到七十歲以上；選擇延長工作年齡的人，政府擬推年過七十才請領退休金計畫，而選該案者退休可領更多。

日經並報導，安倍政府將自二○一九年對積極僱用年長者的企業提供獎勵，並擬修改「高年齡者僱用安定法」，將工作年限提高到七十歲。

此外，日本政府也擬擴大移民工作機會，預定明年四月推出更具彈性的工作許可類別，讓營建、農業與照護等缺工產業引入更多外籍人力。

10名長照人員赴日培訓

基於台灣、日本都面臨高齡化而需長照人力，日台交流協會昨日首開短期研修計畫，邀請十名台灣長照人員下週到日本進行兩個月培訓，實地了解日本看護政策及技術等；經費由日方支應。

日本駐台代表沼田幹夫昨表示，日本六十五歲以上高齡人口破廿七％，台灣則達十四％，都面臨人口老化難題，培養看護人才是重要課題，希望台灣學員透過此計畫認識日本看護制度，未來成為日台合作橋樑。