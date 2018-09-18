補長照人力 社福外勞居留擬放寬

2018-09-18

〔記者林惠琴／台北報導〕少子化與高齡化夾擊，我國勞動人力漸減，但需要被照護人數成長，長照所需人力目前有四千多人缺口，恐將逐年擴大；衛福部表示，未來除將放寬社福外勞在台工作六年以上，且連續居留七年（平均每年一百八十三日）者可獲永久居留，也將討論薪資、進用限制等調整；學者則建議，應提供學習中文、在職訓練等誘因，可更吸引外籍中階人力來台。

被照護人數今年估逾76萬人

國發會最新人口報告推估，二○一八年至二○三○年，我國工作年齡人口將降到一千五百一十五萬，其中幼年、青壯年人口分別減少三十七萬、一百九十六萬，但老年人口會增加二百一十六萬；再以衛福部推估長照需要人數，高推估今年逾七十六萬人，二○二六年將破百萬大關。

長照所需人力至少缺4000人

家庭照顧者關懷總會估計，國內長照約三成仰賴外籍看護工，目前家戶、機構聘僱外籍看護工共二十四萬九千人，居家、社區、機構本國籍照服員僅約三萬二千人，缺口尚有四千至四千五百人。

為延攬優秀人力，據國發會「新經濟移民法」草案，未來社福外勞在台工作六年以上，且連續居留七年即可獲永久居留。而截至二月，在台六年以上社福外勞超過五萬人、九年以上近兩萬人。

文化大學社福系副教授陳正芬表示，全球都在搶照顧人力，連較鎖國的日本也加入，近期我國外籍看護工有往日本移動趨勢，因此肯定政府端出延攬國際人才政策，也有助於新南向發展，已熟悉台灣的看護人力只因時間限制而回國，對台是人力浪費。

提供學習中文、在職訓練

但她建議，須有配套讓外籍工了解在台有發展未來，建議我國可提供中文學習、在職訓練等誘因，目前大都僅在基本工資的薪資待遇也可彈性調整。

關懷總會秘書長陳景寧也認為，國內已有大量外籍工，熟悉台灣文化及生活環境，比起他國是有優勢，但當各國掀奪人戰、東南亞經濟與內需成長，台灣待遇是否仍有誘因？應適時調整。

衛福部專委周道君說明，目前仍將外籍工視為補充人力，會先加強國內長照科系學生、自訓人才投入長照為主，但確也不能忽視外籍人力需求，因此除將修法放寬其居留條件外，未來還會討論優質照護人力的薪資待遇調整，畢竟長期居留就可能改在外租房或買房等，而且長照機構目前規定外籍看護工不可超過一半，也會討論是否調整。