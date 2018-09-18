醫界盼漸進調整津貼 不要突喊卡

2018-09-18

〔記者林惠琴／台北報導〕原訂今年截止的每年每人十二萬元「六大科住院醫師津貼」，衛福部正在研議續辦；醫界認為，該政策對於提升相關科別住院醫師有益，因此希望延續，但明年住院醫師因學制調整致人數增加，可理解政府經費有限下，對象與金額可適度調整；醫改會則呼籲，加速通過「醫療法」修法，讓醫護加薪條款等落實，可能更能留人！

津貼有助招收與留任 但尊重政策調整

台灣外科醫學會理事長張丞圭表示，比起早期，近年外科住院醫師招收情形明顯改善，與發放津貼應有關係，已向衛福部建議維持，但涉及經費問題，如果醫療發展基金額度不足，仍會尊重政策調整。

台灣急診醫學會理事長黃集仁也指出，對第一線人員來說，津貼是有助招收與留任，但尊重政府視經費狀況作決策。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照則擔心，津貼制度中斷，住院醫師招收與留任會立刻受衝擊，因此希望政策可採漸進式調整，不要一下全喊卡。但他也表示，因先前醫學生學制調整，預計明年住院醫師人數會明顯增加，可理解若維持相同補助方案，可能造成政府財務壓力，因此也可接受部分調整。

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏指出，不少過去招生低迷的科別情況轉佳，津貼補助案應是原因之一，衛福部確應繼續實施，而且六大科後繼有人後，也要檢視其他科別有無人力減少，適度新增科別，或是設法改善醫師人力分布地區不均問題。

醫改會籲速過醫療法 落實加薪條款

醫改會副執行長朱顯光則認為，近年住院醫師招收與留任率改善，除了住院醫師津貼外，各科容額調整更合理化、降低不均，及其他處理醫糾的救濟方案等，也都有影響，但明年九月受僱醫師全面納入「勞基法」即將上路，要讓政策落實，為避免讓醫院老闆有藉口說醫師津貼喊卡招不到人而無法補足人力，政府應要審慎評估津貼制度延續性。

但朱顯光也強調，保障醫護人員權益，最有效還是應加速通過躺在立院的「醫療法」修正案，落實醫院盈餘為醫護加薪等內容。