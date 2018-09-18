6大科住院醫師津貼 研議續辦／每人每年12萬 招收率、留任率均上升到9成以上

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕醫界招才更要留人！原本預計今年底截止、每年每人十二萬元的「六大科住院醫師津貼」，衛福部長陳時中表示，目前在研議是否續辦；據悉，預計明年仍會持續補貼，直到已領津貼的六大科住院醫師成為專科醫師為止，不致中斷，但後續因住院醫師人數增加，將全面檢討調整。
可續領到成為專科醫師
以往內科、外科、婦產科、兒科、急診科缺乏醫師人力，被謔稱「五大皆空」，因此，衛福部自二○一三年祭出「重點科別住院醫師津貼補助計畫」，針對五科醫師發放每年十二萬元「留任獎金」，神經外科去年也納補助，一年補貼經費共二億一千七百五十六萬元；而津貼制度原定今年到期，引發不少年輕醫師擔心津貼中斷。
津貼制度上路前，五大科住院醫師招收率經常下探約六、七成，但實施後，人數一路提升；衛福部醫事司長石崇良表示，今年外科、婦產科、急診科招收率百分之百，兒科、內科也達九成，同時留任率也從上路前八成四上升至九成以上，明顯大幅改善。
提高待遇延攬國際專家
因應高齡化與少子化，國發會公布「新經濟移民法」草案欲加速延攬國際人力，醫療人才也成重點；衛福部長陳時中強調，衛福部初擬兩措施，一要留住國內人才，也將與醫院合作聘請國際醫療人才來台分享專業、進入醫院與學校。
目前在台持有效居留證的外國白領階級中，醫師四百六十三人名列前茅，多是在台求學的僑生及外籍生，進而在台執業。醫事司說，未來將與醫院合作提出更好待遇延攬國際人才，讓高階醫療專家來台做示範手術或教學，也期盼到其他國家執業的台灣醫師可返鄉服務，但其中涉及無台灣醫師執照無法實際投入問題，待進一步討論。
陳時中指出，台灣醫療人才優秀，更要「留住」好人才。六大科住院醫師津貼補助就在研議可能延長，評估已領取者是否延續至取得專科醫師，住院到專科醫師需三年到六年，不希望訓練期間就中止補貼。至於會否延伸到其他科別醫師？陳時中說：「都需再討論。」
針對該計畫，據了解有幾種腹案，一說是內科住院醫師招收率較不理想，未來可能改成內科續發津貼，其他五科喊卡；也有可能是六科延續補貼，但金額減少。
新方案近日討論定案
石崇良則指出，津貼制度已讓相關科別招收率與留任率均增達九成以上，但涉及經費分配，是須全面檢討、視情況調整，如果明年持續補貼，未來仍會調整策略。新方案預計近日將於部務會報討論定案、年底前經行政院核定後公布。