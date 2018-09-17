房東遇刺 跑上街求救仍不治

2018-09-17

催收房租 與房客起糾紛

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市六十六歲包租公郭庚，疑向積欠多月房租的房客游洛興催收租金，引發游男不快，憤而持水果刀朝郭男左胸刺一刀，昨下午五時郭男自永和區竹林路九十一巷跑出，他一手摀著左胸，上半身白內衣幾全染紅，一路踉嗆並高喊：「快救我！」後，倒在超商門口，場景驚悚，路人報案，消防員將他送醫，因左胸遭刺刀傷過深且傷及心臟，急救一小時無效死亡，游嫌事後逃逸，昨深夜在新北市中正橋下河堤落網，他供稱因口角衝動殺人。

左胸遭刺一刀 傷及心臟

目擊者向警方指出，郭男當時左胸不斷滲血，一路從巷口跑到對街的超商欲求救，他神情難過，不斷哀號大叫救命，隨即體力不支且失血過多，倒臥在超商門口，而同時有名男子從巷內跑出，將水果刀收入隨身包包，身上也沾著鮮血，騎機車離去，經調閱監視器，此名疑似行兇的男子即是向郭租屋的游嫌。

警方追查，三十六歲的游嫌是治安人口，而死者郭男在竹林路九十一巷的公寓地下室擁有八間出租套房，因是地下室，租金便宜，郭男有提供日租服務，因此房客很常更換，附近鄰居抱怨，常有不認識的人在這邊出沒。

房客犯後逃逸 昨夜落網

地下室其餘租客向警方表示，案發時隔壁房非常嘈雜，兩個男人互相叫罵聲不絕於耳，最後有聽到一聲慘叫，警方研判，游嫌工作不穩定，不排除郭男向長期欠租的游嫌收租，游嫌繳不出，憤而持水果刀行兇，警方初步勘驗，死者左胸遭刺一刀是致命傷，因傷及心臟，失血過多死亡。

據了解，郭男是全職包租公，每間房依大小租金落在五千元至七千元不等，家屬已趕抵殯儀館處理後事。