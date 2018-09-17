中國官媒近日大幅報導 破獲逾百台諜 是假新聞

2018-09-17

部分案例引多年前報導

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國官媒央視近日報導稱，「近期」國家安全機關組織開展「二○一八─雷霆」專項行動，破獲百餘起台灣間諜案件，還公布「間諜」真名、個資。中國入口網站「騰訊網」昨轉載一則「央視網」新聞，敘述三名「台灣間諜人員」的「拉攏」行徑，但經查，中媒在二○一四年已報導過上述三人「事蹟」，顯見並非近期破獲，中媒有「炒冷飯」之嫌，又被質疑是中國製造的假新聞。

杜紫宸：虛構成分太高

中國「央視」前日報導一名名為「許莉婷」的「台灣軍情局間諜」，曾色誘化名「小哲」的中國赴台留學生，真偽難辨。有台灣網友在社群網站「臉書」找尋「許莉婷」，找到一名曾就讀明德高中、「社會大學」的同名女子，但該帳號是否為「假帳號」，仍不得而知。

工研院前主任杜紫宸昨在臉書質疑，中方媒體這系列報導「虛構成分實在太高」，中國來台讀書、交換的學生，畢業後難至中國政府機關工作，更遑論到具敏感性技術的科研單位，且一名二、三十歲的大學生，如何在工作上接觸機密資訊，並交付給「色誘」的女主角？另外，我國軍情局預算微薄，如何養得起一百多名間諜？如中國「破獲」百餘名間諜，又何須在央視一則報導就消耗殆盡，「這是在給娃娃說故事嗎」？

「騰訊網」昨轉載一篇「央視網」所刊之報導，列舉「林兆偉、許淇鈞、台維光」等三名「台灣制內間諜人員」的生日、身分證字號，指控上述三人意圖拉攏中國赴台留學生、中國籍配偶。

但經查證，中國官媒「環球時報」曾在二○一四年刊載上述三名「台灣間諜」的報導，且引用數據、案例如出一轍。

民進黨立委王定宇批評，從此事可見，中國製造假新聞，是中國官方所為，除欲運用假新聞顛覆他國社會，還可誣賴別人，「做賊喊抓賊」。