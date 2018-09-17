中小學外籍老師 將可教授所有學科

2018-09-17

〔記者林曉雲、吳亮儀／台北報導〕配合國家發展委員會研擬「新經濟移民法草案」，教育部將放寬高中及國中小學聘用外籍學科教師；目前外籍教師僅限於教授英文，未來可教授所有科目。另公立學校專任的外國教師及研究人員，可取得永久居留證且準用公校教師退休規定者，得擇領月退休金，目前已有十六位外師申請月退，並已通過審核。

有永久居留證公校外師 可領月退金

教育部政次姚立德說明，為招攬外國人才，教育部除推動大學彈薪，並推動玉山學者、玉山青年學者計畫，另招聘專才，包括國際排名前二百大畢業的博士，或在前五百大公司工作五年以上的教研人員等，半年多來大學已招聘符合條件的二十多名老師。另迄去年八月，我國大專校院外籍專任教師一○六○人，教部也積極招攬優秀外國學生。

放寬中小學聘用外師部分，教育部表示，現行依就業服務法，公私立高中以下學校僅能聘用合格外師教外語，未來可教所有學科，有助招攬更多專才外師，也可配合推動英文為第二官方語政策。

中研院則訂定「延攬及留住特殊優秀人才獎勵支給要點草案」。中研院表示，現行法規規定，外國研究人員退休只能支領一次退休金，未來取得永久居留證的外籍研究員，也可選擇支領月退休金。

中研院去年延攬美國加州大學舊金山市分校醫學系教授郭沛恩，及美國國衛院資深研究員李奇鴻等學者回台研究。另中研院有五名研究人員，包含三名原美國籍、一名原法國籍、一名原瑞士籍，則申請歸化取得我國國籍。