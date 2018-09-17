外國人談留台 薪資福利、居留條件是關鍵

2018-09-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣要廣招國際人才，外籍人士坦言薪資福利、居留條件等，都是關鍵。

卅三歲德國人賀少俠來台十三年，從事演藝事業，他表示，當初為了談戀愛而到台灣，就讀台灣科大經營管理系，畢業後卻因僅學士學歷無法留台，因此攻讀台灣師大研究所。但取得碩士學歷，還須找到月薪四萬八千多元的工作才能留下，深深感受不便。

賀少俠說，另一大問題是台灣待遇福利比不上歐美，如德國社會新鮮人第一年就有一個月假期。「工作是為了生活！」他直言除非特別熱愛寶島，或是有台籍配偶，一般外國人才居留意願不高。

宏都拉斯籍的范宏章去年大學畢業，目前在外商企業任職。他說台灣物價算適宜，交通、健保、治安、飲食都不錯，還有許多可玩之處。但若要留住外國人才，除了薪水要有一定水準，也要更多帶薪休假，另也應幫忙申請留台工作簽證、居留證、健保卡，及住宿需求等。

今年剛從台灣首府大學畢業、廿三歲的印尼籍孫于斐說，薪資是留台工作的主因。他就學時打工當翻譯，就被內定畢業後轉正職，簽下三年工作契約，當業務助理兼翻譯等，月薪二萬八千元、且公司每年提供機票返鄉探親，若在印尼當翻譯則月薪僅一萬二千五百元。他希望居留證不要每年辦，可多放寬長期居留工作簽證。

「有意義的工作比較重要！」台北科大美籍副教授羅麗霞說，很喜歡台灣才過來，因會中文，所以肩負校內英語國際化工作，比如把其他教授研究翻譯成英文以投稿國際期刊。她認為教學比研究重要，但發現自己連研究時間都沒有，因此建議台灣攬才，一定要讓外籍人士有發展性。另建議台灣發揮華語教學市場，因為台灣是全球學習華語最自由、最安全、最好玩的地方。