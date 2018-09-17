星期專訪─國發會主委陳美伶：人口危機加快 經濟移民補缺口

2018-09-17

記者陳梅英／專訪

國發會日前發布最新人口推估報告，顯示最快三年後台灣人口開始負成長，比兩年前的預估還要提早兩年。國發會主委陳美伶指出，少子化、高齡化造成人口結構巨變是大家共同面臨的課題，行政部門去年已提出「生生不息」、「均衡台灣」兩大計畫，以「養育」取代「生育」，並設定最適合人口兩千萬人為目標，國發會也將明年定為地方創生元年，鼓勵青年返鄉、退休人士創業；另即將完成預告的新經濟移民法草案，並不是引進基層勞力密集工，而是補足業界欠缺的中階技術人力，若不補足這一塊，產業鏈無法完整，將不利台灣產業長期發展。

政府資源分配 將重新盤點整合

問：台灣人口危機加快，政府有何因應之道？

答：國發會在八月底發布二○一八年至二○六五年的最新人口推估報告，在長期趨勢上，與上一次推估沒有太大差異，但人口負成長的時間點提前兩年，台灣最快在二○二一年就會出現人口負成長，這是因生育率不斷降低緣故，尤其今年前七月幼兒出生數與去年同期比又少五千八百人，情況越來越嚴峻，我們必須要預見危機，及早提出因應對策。

從院長賴清德上任以來，已意識到少子化問題嚴重性，去年陸續推出「生生不息」與「均衡台灣」兩計畫，只是政策發酵需要時間，不可能馬上有效果。

人口結構的巨變不光是政府部門的問題，更是每個人切身會面臨到的衝擊。日本因高齡化問題嚴重，安倍政府除積極開放移民、移工，近日接受專訪也表示，計劃在未來三年，大力推動勞動與社會福利制度改革，以促成終身不退休、終身活躍的社會；日本政府將討論退休年齡提高至六十五歲以上，並延後到七十歲以上才開始領年金等措施。

台灣也應該正視此問題，因應少子女化及高齡化，政府資源分配應重新盤點及整合，對於商業模式或市場導向改變等，都必須著手掌握機會、迎接挑戰；院長賴清德日前已指示國發會，針對退休年齡延至六十五歲以後收集資料並展開研議。

另外，現在馬上就需預做準備的是數位經濟下對人力、生活形態的衝擊與影響。AI（人工智慧）崛起，哪些人工作被取代？新的工作機會被創造？未來二十到三十年到底需要哪些人才？現在就得未雨綢繆；教育方法與模式應重新規劃與調整，廣達總裁林百里就提及，愛沙尼亞小學已經開始學習寫程式，相關邏輯思維必須從小扎根。

儘管機器人可取代許多人力，遠距醫療或電子處方箋等將改變未來醫療形態，但我們並不想面對冷冰冰的機器，還是需要能讓人溫暖的照護人員及物理治療師。

台灣面臨課題還包括國土空間的規劃，應該有高度戰略性，不光只是從土地利用，如工業區、商業區去劃分，更應思考人口高度集中北部問題，這也是我們提出地方創生的原因之一。

地方創生 鼓勵青年、退休者返鄉創業

問：相較過去社區總體營造等計畫，地方創生計畫有何不同？

答：過去政府陸續推出社區總體營造，或是青年、青農返鄉計畫，不能說沒有成果，但都是「點」、不夠全面，也缺乏「永續性」，關鍵就在於沒有產業，以至於無法維持生計、留不住人。

國發會將提出五大創新做法，也可說是射出五支箭，結合產官學研與地方人士，把每個地方獨有的DNA找出來，進一步凝聚社區總體意識，發展有特色的地方產業，讓年輕人不必離鄉背井，甚至退休者也可以返鄉，再創第二春。

這五大創新做法包括鼓勵企業返鄉投資取代政府補助、新科技導入、相同計畫整合、地方與產官學研聯手，最後是品牌建立。

在鼓勵企業返鄉投資上，因過去政府補助總是斷斷續續，核銷完就結束、無法永續，若能有企業參與投資，就能利害與共，國發基金也可匡列經費共同投資，促成公民合作；目前已與幾大工商團體負責人談過，他們也都支持，初期將會找幾個示範點，先把觀念傳遞出去。

至於有人倡議採納日本故鄉稅的做法，企業可指定稅捐到地方；基於台灣稅制與日本不同，財政部認為不宜完全移植，但不排除研議適合台灣的誘因機制。

另新科技導入對年輕人來說相當重要，年輕人離不開網路，除了硬體更重視軟體，利用電子商務就可以把商品銷售到全世界；也因此，品牌建立、行銷模式都要花心力。

最重要的是要靠地方找出自己專屬特色，比如正在松山文創園區展出的「二○一八設計翻轉、地方創生」計畫成果聯合特展，就可看到官田菱角殼找到新生命，變成菱角炭，再生循環利用；新竹湖口木酢液沐浴乳、老街都很有特色。重點是不要模仿，希望地方找到新的活力，不僅地方創生、也能均衡台灣。

投資移民須創造就業、投資重點產業

問：新經濟移民法即將完成預告，有哪些會修正？

答：台灣勞動人口在二○一五年達到高峰後開始往下，人口紅利最快在二○二七年消失，為了維持台灣競爭力，且「催生」緩不濟急下，必須正視移民這個議題，改善過去對移民不友善的態度。

新經濟移民法並不是引進基層勞力密集工，而是補足業界欠缺的中階技術人力，若不補足這一塊，產業鏈無法完整，不利台灣產業長期的發展。

新經濟移民法原本規劃四大對象，包括外國專業人才、外國中階技術人力、海外國人及投資移民。預告時，基於金管會、中央銀行等部會反映資金分流管理有難度與台灣並不欠缺投資管道，最後未將投資移民納入；但我們並沒有刪除投資移民，目前投資移民相關辦法主要在入出國移民法及就業服務法內。

工商團體曾多次反映，台灣需要更開放的投資移民政策，目前國發會正評估中，不排除再度納入，畢竟新經濟移民法重點並非吸引投資，而是要解決人口、人力問題，吸引外國人成為台灣國民才是我們的目標。

但我要強調的是，若要放寬投資移民投資標的不限於公債，必須符合兩大原則，第一是要創造就業機會，第二是投資項目要符合國家重點產業。不希望開放投資移民進來藉機炒房。

總量管制中階移民 降低就業衝擊

問：如何兼顧開放經濟移民與國人就業？

答：首度開放的中階技術人力，包括具中階技術工作能力的高中職僑外生、在台工作超過六年的藍領外勞及直接開放三大類；前兩項先行，最後一項定有日出條款。

在不影響國人就業機會及不拉低平均薪資的前提下，將維持受僱員工平均總薪資的第七十分位設計，也就是產業中階技術人力須達四萬一三九三元、中階社福人力須達三萬一六九六元，無論是僑外高中職生或在台工作滿六年外勞都一視同仁；另將訂定總量管制及產業別配額，減少對國內勞動市場衝擊。

雖然有產業界認為這麼高的薪資門檻最後恐是「用不到」，這就取決於產業界意願，到底他缺少的是哪一類人才？若真有需求、一定用得到。

國發會從八月六日展開新經濟移民法草案預告，迄今已舉辦四場座談會，有一四二人次出席、收集上百則意見；初步來看，草案共識性很強，真正爭議的議題不多，有些文字要微調，務求簡單容易理解。