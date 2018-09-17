南台造勢 侯：正向打贏這場仗

2018-09-17

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨新北市、高雄市與台南市三位市長參選人侯友宜、韓國瑜及高思博，昨天在台南首度合體與青年座談，韓國瑜直指南台灣經濟現況不行，他與高若都選上市長，要把南台灣打造成台灣最有錢的區域。韓國瑜並與高思博當場簽署南、高雙城跨域合作意向書。

與韓國瑜、高思博合體

侯、韓、高三人先在高思博競總與青年座談，但與會群眾多是中、老年人。高思博競總說明，原來只規劃四十位青年對談，但現場實在太熱烈，自主來的鄉親絡繹不絕，不可能拒絕他們，人數遠超過預期，造成此現象，顯示高思博沒有動員，也無法控制現場鄉親的年齡。

侯友宜表示，他從警三十多年，為治安工作出生入死，不分顏色、只分黑白，即使為打擊犯罪、色情引來眾人罵，依舊「拚頭前」，不曾驚惶過，正義、榮譽是一生的價值，這次選舉要團結台灣人，不製造衝突對立、不作無謂攻擊，要用正向力量打贏這場仗。

韓國瑜回憶過去南台灣錢淹腳目的榮景，感嘆說南台灣人已給民進黨在高雄市、台南市執政分別有二十年及二十多年，不能再縱容下去，如今南台灣經濟實在不行，他與高思博選上市長後必能聯手翻轉南台灣成為全台最有錢的區域，高雄要結合台南成立農漁畜產聯盟，讓南台灣最好的物產能賣得出去；觀光客、投資客願意進來。

高思博重申台南老中幼有三缺，老人沒健保補助、中年沒工作、幼年沒公托；市府又對人民課最重的房屋稅，對這種暴政，發起新台南起義，十一月二十四日用選票讓台南改朝換代。「因為起義要有殺氣，侯友宜與韓國瑜就是來補我稍不足的殺氣，還要補充正氣、義氣與豪氣，就能為台灣出口氣！」