假消息害台 小英促3動作反制

2018-09-17

「快查證、別傳播、幫澄清」 盼鄉親勇敢站出來指證錯誤

〔記者王榮祥、萬于甄／綜合報導〕民進黨百工百業挺改革的輔選列車昨天前進台南市與高雄市，兼任民進黨主席的蔡英文總統領軍為黨籍高雄市長參選人陳其邁、台南市長參選人黃偉哲站台造勢。蔡英文除再次抨擊假消息、假新聞對台灣社會的衝擊外，也教導鄉親「快查證、別傳播、幫澄清」等三個動作來反制假消息與假新聞。

蔡總統昨天下午為黃偉哲助選時，持續抨擊對岸發現台灣尊重言論自由，故意放假消息，讓台灣社會對立、誤解造成衝突，她希望民眾勇敢站出來指證錯誤。

抵南高力挺黃偉哲陳其邁

稍晚在高雄場的百工百業挺改革活動上，蔡英文延續火力，指網路最近有很多假消息、假新聞，有些是要影響選舉，有些是要破壞台灣社會穩定、製造衝突對立，她拜託大家，看到奇怪消息時一定要先查一下，也拜託行政部門用最快的速度講清楚，別讓一些人、一些組織，用假消息、假新聞影響選舉，讓台灣人事後怨嘆。

蔡強調，她想拜託大家，聽見假消息、假新聞時要有三個動作，「趕快查證、不要傳播、幫忙澄清」。

蔡英文、總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德昨晚共同出席二○一八高雄百工百業挺改革活動，呼籲鄉親支持政府改革、力挺陳其邁接續高雄發展。蔡強調，高雄發展要持續下去，需要一個可以接棒、很認真打拚、可信任、對高雄有愛、對高雄有願景的人，這個人就是陳其邁。

賴揆說，陳其邁與他都是醫生出身，醫學院教授要求學生視病如親，他相信陳其邁未來當選高雄市長，一定能視「民」如親。陳菊說，為了高雄發展，請大家團結，讓其邁接班成功、繼續建設大高雄。

在台南場的百工百業挺改革活動上，蔡英文、賴清德、國策顧問黃崑虎、黃崑濱以及台南市各議員、里長參選人、百工百業人士及支持者等，共約八千人到場力挺黃偉哲。蔡英文說，台南未來的政策，會由「賴清德規劃、蔡英文支持、黃偉哲全力執行」。

蔡英文致詞時先向台南的鄉親說聲「辛苦了」！因台南日前出現短時間的強降雨，造成部分地區淹水，讓大家受苦。極端氣候強降雨，不僅出現在台灣，世界各國像是日本也遭遇到，因此這不是政治口水可以解決的事情，國民黨曾批評民進黨治水無效，但事實證明，因有效的治水，減少淹水的面積、淹水消退時間也變快，因此，未來政府會針對極端氣候推動各項因應的治水工程。

蔡英文也提到，過去政府不願意做的年金改革、好幾十年討不回來的不當黨產、減稅等，民進黨一一推動執行。

蔡英文表示，台南絕對不能因過去的好成績，在選舉期間鬆懈，選舉沒有穩贏，而黃偉哲是一位優秀的人才，在台南服務也超過廿年，在地深耕、準備這麼多年，希望大家能給他一個機會。