德籍醫師報恩 捐第3輛救護車

2018-09-16

〔記者楊金城／台南報導〕德國籍醫師林升文，是台南白河義消分隊顧問團副團長張米豐的女婿，林升文為報答白河消防分隊曾救岳父一命加上懷抱回饋社會之心，昨請岳母史安枝、妻舅張耿豪代表他捐贈第3輛救護車給白河消防分隊，為守護鄉里再添生力軍，由台南消防局副局長楊宗林代表受贈。

林升文一家人與白河消防分隊結緣於15年前，當時張米豐急病發作獲白河分隊快速送醫獲救，為感謝救命之恩，林升文15年來已捐贈3輛救護車、1輛小型消防車，總值超過1100萬元。