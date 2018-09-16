學者：中國假新聞 企圖影響台灣選舉

2018-09-16

捍衛台灣民主 政府必須有所因應

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國藉由「內容農場」不斷產製假新聞藉此分裂台灣、打擊台灣政府威信，學者認為，政府必須有所因應，否則若因此翻轉年底選舉或二○二○總統大選的結果，將嚴重傷害台灣的民主。

打擊假新聞 須兼顧保障言論自由

台大政治系副教授陳世民表示，中國網軍散布假新聞有跡可循，對台灣的民主與選舉會造成很大衝擊。政府應有因應機制，但打擊假新聞的同時也要兼顧保障言論自由，中間分寸的拿捏，相信只要秉持公開、透明的原則，對外說明清楚，就不會成為在野黨攻擊的藉口，民眾就會信服。

事實上，在蔡政府推動年金改革期間，內容農場假新聞流竄最氾濫。北農總經理吳音寧的父親吳晟曾公開支持年改，反年改陣營就不斷流傳，總統蔡英文為酬謝吳晟支持年改，聘任其擔任有給職國策顧問，月薪三十五萬元。然而真相是，現在所有總統府資政、國策顧問均是無給職的榮譽頭銜。

網路之前還流傳一張立法院長蘇嘉全、行政院長賴清德戴手套吃香蕉的照片，質疑是香蕉有農藥殘留，所以才戴手套。但此照片是去年在立法院的「香蕉一○一種吃法」行銷推廣活動，當時出席者都戴著手套製作香蕉潤餅，與香蕉農藥殘留無關。而今年六月香蕉產能過剩，網傳大批香蕉被棄置路旁，結果是二○○七年的舊照片。

陳世民說，這些假新聞、假消息都是傳播斷章取義言論，企圖打擊政府威信，影響民眾觀感，很多都有中國操作的痕跡。不過，他也認為，台灣網路自由開放，其實中國不必透過網軍，台灣就有相當多的人自然會跟對岸裡應外合，要散佈假新聞攻擊台灣，對中國來說輕而易舉。

惡意傳播源 政府應積極依法查辦

台灣智庫諮詢委員董立文指出，假新聞內容包羅萬象，共同的特徵就是攻擊政府，政府應即時整合協調各部會澄清，並應盤點手中工具，主動出擊，讓民眾能看到澄清的消息，絕非透過網頁澄清就好了，因為民眾不會主動點閱政府網站。此外，政府也應積極對惡意的傳播源依法查辦，畢竟這已到威脅國家安全的層次。