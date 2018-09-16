外交官輕生 吳釗燮：我很自責

2018-09-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐大阪辦事處長蘇啟誠前日離開人世，外交部長吳釗燮昨致送外交部人員一封公開信。吳信中提到，失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁，讓這個家庭因為工作以及內外壓力而破碎，「我很自責」。吳釗燮反省外交部「應該改進」，更加照顧外交人員的身心健康與家庭生活，並要團結勇敢地走下去。

感謝同仁 讓台灣不被世界遺忘

日本「關西國際機場」日前遭強颱重創後關閉，台灣旅客被迫滯留機場，辦事處的因應作為備受批評。此事使蘇啟誠承受輿論壓力，前天在宅邸自戕身亡，享壽六十一歲。事發後，吳釗燮向外交人員致送一封公開信，他在公開信中，感謝外交人員每天堅守崗位，因為有他們，台灣兩千三百萬人民不會孤單，也不會被世界遺忘。

吳指出，外交人員工作不簡單，常到半夜還在接越洋電話、寫電報，這些工作通常都不會被看見，但是外交人員仍然盡心盡力，背負著這個國家的外交責任。吳說，最犧牲的、卻又最值得陪伴的，則是親愛的家人，「我們外交部最對不起的就是他們」。

對於與蘇啟誠同期考入外交部的台大政治系教授蘇宏達發表題為「誰殺了我們的外交官？」一文，文中批評民進黨，上台後改派民進黨政治人物或其子女，且一遇事就推卸責任給專業外交官。吳釗燮公開回應說，民主國家中，政黨、政策、人事每隔一段時間，就會隨著民意而輪替，其中也包含外交部政務人員，「這是民主常識」。