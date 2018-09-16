蘇啟誠輕生前 想揪出假新聞藏鏡人

2018-09-16

尋求僑委張雅孝協助追查

〔駐日特派員林翠儀／大阪十五日報導〕我國駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生讓大阪台僑感到十分不捨，僑務委員、律師張雅孝表示，蘇啟誠過世前一晚曾和他通過電話，希望協助追查假新聞的來源。張雅孝透露，關西機場風波後，蘇啟誠一直遭到疑似特定人物的放話攻擊和騷擾，蘇有留下部分通話記錄，兩人約好隔天當面詳談，但卻遲了一步。

蘇留下部分被騷擾通話記錄

蘇啟誠的家人十四日晚間趕到大阪後，在駐日代表謝長廷和辦事處人員協助下，遺體已從豐中警察署轉到葬儀會館安置。

愛知大學國際問題研究所昨天在大阪合辦了一場「台灣為何要南進、南向」的時局論壇，邀請台大名譽教授鄭欽仁、中研院副研究員吳介民及政大教授薛化元等人發表專題演講，蘇啟誠原定也要出席，與會的學者、來賓臨時更改議程為蘇默哀。

論壇主辦人之一的愛知大學教授黃英哲表示，他旅居日本已有三十二年，接觸過不少職業外交官，蘇啟誠是相當負責且真正想做事的職業外交官。黃英哲說，大前天晚間蘇還打電話給律師張雅孝，希望他協助追查假新聞的來源。

張雅孝也表示，颱風發生後蘇啟誠曾和他見面，尋求法律上的協助，大前天（十三日）兩人通電，約好隔天上午十點見面。

但十四日上午九點五十分張雅孝致電辦事處，發現蘇啟誠並未出勤，下午一點就傳來不幸的消息。張雅孝表示，蘇啟誠希望他調查近日來不斷對他騷擾和攻擊的人，但有些通話記錄已刪除。蘇啟誠曾告訴張雅孝，打電話的似乎都是同一人，說話口音很相似，放出假消息的也是同一人，很可能也是寫假新聞人；不過寫文章的人是女性，打電話來的則是男性。