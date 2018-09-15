道士被撞無法跪誦 判賠52萬

2018-09-15

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕害道士不能跪唸，判賠五十二萬元！擔任道士常做法事的游姓男子，騎機車與廖姓騎士發生擦撞，造成右髕骨骨折，認為廖男害他無法下跪誦經，除了醫療費及慰撫金，也要求廖賠償他「停工半年」的工作損失；新北地院考量游男職業特殊，確實因傷影響祭祀活動，依每月上班十五天、日薪四千五百元計算，判決廖男應賠償五十二萬餘元。

法院：職業特殊 因傷影響

判決指出，去年六月十四日，廖男騎機車沿新北市樹林區保安街一段往板橋方向行駛時，因違規搶快左轉，造成對向游姓騎士閃避不及而猛力撞上，游人車倒地，右髕骨骨折。

游男事後主張，他是道士，工作內容需要經常下跪誦經，車禍嚴重影響到他的道士工作，故除了要求對方賠償醫療費、慰撫金，也求償半年來無法工作的損失，合計求償六十二萬元；廖男承認自己有過失，但強調游男只提出在職證明，沒附上薪資資料，「道士」的收入未必真如游男所述，無法接受這麼高的求償金額。

法官傳訊游男的老闆，發現每一場法事都必須有六個道士一起參與，且道士們須輪流跪著誦經超渡亡魂，不能單獨只負責吹嗩吶等工作；另根據診斷書及復健資料，游男在石膏拆除後仍須仰賴枴杖行走一陣子，這段時間膝蓋都會因為裝設支架而無法正常彎曲，可見他確實因傷無法工作，廖男應負起賠償責任。

每月工作15天 月收入6.7萬

法官依游男老闆的證詞，認定游每月工作十五天，日薪為四千五百元，換算下來月薪約六萬七千五百元，廖男應賠償半年收入共四十萬五千元，加上醫療費與慰撫金，總共應賠償五十二萬餘元，可上訴。

律師蔡皇其指出，本案若沒請求工作損失，慰撫金及醫療費僅十一萬餘元，幸好游男懂得主張權益，才能再拿到四十萬元工作損失，建議民眾被車禍傷勢影響工作時，一定要請求工作損失賠償，不要放棄自身權益。

車禍受傷 績效獎金可求償

蔡皇其也強調，除了底薪以外，績效獎金等額外薪資，民眾只要能證明是「依計畫」或「不出意外下」可以獲得，也同樣可以舉證請求。

律師陳振瑋說，包括傷勢嚴重性、傷者的薪資財力等因素，都會影響工作損失、慰撫金及看護費的判賠金額，民眾若能透過鑑定，證明自己勞動能力受到減損，賠償金額通常還會更高。