國安局大數據小組 追緝假新聞

2018-09-15

調查局：中國幕後操作爭議訊息明顯

〔記者涂鉅旻、錢利忠／台北報導〕網路資訊傳播與社群平台發展迅速，也使假消息逐漸氾濫，甚至影響輿論與國安。國安局因應網路平台快速傳遞訊息特性，在一○四年成立「大數據輿情小組」後，掌握數據分析、輿情走勢，近期也加強蒐集媒體、社群的不實言論，並掌握「中國及境外敵對勢力」。

調查局等情治機關近來也接獲國安局指示，蒐報來自社群媒體的爭議訊息；調查局昨表示，從近期蒐報的爭議訊息發現，中國在幕後操作跡象明顯，企圖激化我國社會對立，將加強蒐報爭議訊息，確保國家安全及社會安定。

檢視近期中國官方與「內容農場」提及的兩岸不實輿論，最甚者為中國解放軍在今年四月十八日於中國東南沿海進行實彈演習。中國官媒央視當時報導指，中國陸軍航空兵在該日舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」，但我國安單位查證後發現，解放軍演習項目僅為機槍射擊，並無火砲射擊，央視的畫面疑為歷史畫面，企圖造成我國民心動盪。

對於中國假新聞訊息，國安局也表示，假新聞、爭議訊息全球肆虐，過去俄國介入美國大選，近期中國亦介入柬埔寨選舉等情事，成為各國高度重視的國安議題。因此，美國、德國、法國、日本等民主國家均訂有專法加強管制，國安局也已透過各種管道，掌握中國及境外敵對勢力試圖以「爭議訊息」對我進行「輿論戰、心理戰」。