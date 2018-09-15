2018-09-15

記者鄒景雯／特稿

我駐大阪辦事處蘇啟誠處長昨天在任所自殺身亡，壓垮這位外交官的最後一根稻草，目前指向與燕子颱風重創關西，台灣旅客的撤離效率受到國內政黨與媒體交相指責有關；其中非常遺憾的是，所謂「中國大使館派車到機場接人」這煽風點火的源頭，已經被證實是假新聞，並且首發於中國網媒。

構成這起不幸事件的原因可能不只一個，但是這一點需要專門挑出來面對，在於這正是我們國家很大的考驗，需要建立共識並拿出對策，否則對於尚嫌稚嫩的民主，甚至國家安全都可能造成傷害。

美國在二○一六年總統大選之後，真相（truth）似乎即不再是唯一，而有「後真相」、「後真相政治」、「另類真相」等新詞衍生而出，充分表現了新媒體時代的獨特現象。台灣對相關議題的遭遇與認識，都非常後進，既對整體情況的掌握不夠透澈，自然也缺乏積極的因應辦法。

美國在上次選舉的過程，發生了他國操作網路輿情企圖影響大選的弊端，這個先進民主的國家絕不坐以待斃。這個月，川普總統剛簽署了一項行政命令，授權對任何干預美國選舉的外國勢力施以懲罰性制裁，如有人駭入投票系統，或透過媒體散播不實訊息，政府有權對這些行事者採取行動；其國家情報總監具體指出，這些試圖干預的外來者，迄今包括俄羅斯、中國，甚至伊朗、北韓，可見美國面對多方作戰的考驗巨大，必得斷然處置。

台灣雖然不像美國那樣「樹大招風」，但是我們卻有著最致命性的敵人，一個不論是「台灣」或「中華民國」都要發狠消滅的獨裁政權，與俄羅斯之於美國完全不同。但是我們的國安單位目前只是在試圖全盤了解新媒體時代的爭議訊息，防範中國及境外敵對勢力介入，力度遠遠不夠，竟還反過來，被橫遭批判。

事實上，情治分立後國安局已不是什麼「龍頭」，同時也沒有司法警察身分，只能掌握情況，不像美國檢方可以主動抓人，直接查辦干預者的大本營。何況，所謂的「大數據輿情小組」早在馬政府時期就已成立，不是新設單位，反對黨的昨是今非，不是全民之福。

若以相同的標準，同樣這些人怎麼從不評價中國以大數據、人臉辨識、基因資料、「雪亮」、「天網」，最後全匯總到「社會信用體系」加以評等、獎懲，這一整套的人民監控系統？尤其，中國連最親中的國家柬埔寨都不放過，大選前數月就駭進柬國的選舉委員會、媒體、反對派的電腦，台灣又豈可不心生警惕？

全面執政的民進黨政府，要拿出勇氣與魄力，把事情說清楚，把對策拿出來，民意自然跟隨。

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