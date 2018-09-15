台僑轉述心聲》部分台媒不聽解釋 蘇啟誠很委屈

2018-09-15

〔記者李欣芳／台北、大阪電話採訪報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠昨驚傳在大阪官邸自殺身亡，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，蘇啟誠的遺書提及這次關西機場關閉期間，對於滯留台灣人的處理遭受外界批判，讓他感到痛苦。旅日台僑王輝生醫師透露，前兩天與蘇啟誠透過電子郵件連繫，他肯定對方的辛勞，但蘇啟誠認為這沒有用，台灣的媒體沒人聽得進去。王認為，台灣許多媒體都不聽解釋，讓蘇啟誠的心裡很委屈！

王輝生表示，台灣旅客滯留關西機場事件發生在蘇啟誠的轄區，蘇為此感到自責，心裡相當難過。

王輝生認為，颱風重創關西機場，有數十名台灣自由行散客受了一夜滯留的委屈，卻在台灣媒體掀起了千尺浪，有些不明就裡的國人大肆苛責駐日官方。「做得要死，卻被罵得半死！」他當時就努力搜集正確的資訊，公諸於世，期能替不眠不休的駐日外交官員洗清冤屈。

王輝生說，得知蘇啟誠過世，他嚇了一跳，因為前天他還將台灣旅客滯留關西機場及新千歲機場的媒體投書寄給蘇啟誠，給對方加油，肯定這段期間蘇啟誠等官員的辛勞。

不過，王輝生表示，蘇啟誠卻在電郵回覆他說：「所言甚是，同感，但沒人聽進去」。

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