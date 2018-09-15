關西水患承壓 大阪處長蘇啟誠輕生

2018-09-15

遺書透露 關西機場救援挨批感到痛苦

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅、記者涂鉅旻、蘇芳禾、李欣芳／綜合報導〕我駐外單位昨傳出一起憾事，現年六十一歲的駐大阪辦事處長蘇啟誠昨上午在宅邸自戕身亡。「日本放送協會」（ＮＨＫ）在報導中披露蘇處長留給家人的遺書主要內容，提到日本「關西國際機場」遭強颱重創後關閉，台灣旅客被迫滯留機場，辦事處的因應作為備受批評，他為此感到憂愁煩惱，也為相關批評所苦。

ＮＨＫ報導，相關人士指稱，當地時間十四日上午約九點二十分（台灣時間八點二十分），蘇啟誠被發現在大阪府豐中市自宅身亡。屋內留有寫給家人的遺書，其中寫到由於關西機場封閉，國人受困機場，他因為這段期間的因應措施而受到批判，為此耿耿於懷，感到苦惱發愁。據了解，蘇啟誠大體以「異常死亡」的理由被送到豐中警署調查，由於蘇啟誠的住家上鎖，警方初步研判為自殺。

家屬飛抵大阪 處理後事

日本關西機場月初受燕子颱風重創關閉，眾多旅客滯留機場，中國官媒釋出假訊息，聲稱中國優先派遣巴士救出中國旅客，引發滯留日本的台灣旅客抱怨我駐日外館未能提供妥善援助。儘管關西機場公司已澄清「並無此事」，證實這是中方製造的假新聞，但駐日外館卻遭部分台灣媒體及國人交相指責。

針對這次日本風災及震災引發的問題，駐日代表處原本預定今日在大阪舉行六處協調會，未料蘇啟誠驚傳輕生，引起各方震驚，駐日代表謝長廷已前往大阪了解狀況。蘇啟誠的夫人等五位家屬昨晚飛抵大阪處理後事，蘇啟誠在日本留學的女兒也趕赴大阪。

蔡、賴不捨 謝長廷落淚

謝長廷在新聞稿指出，他個人除震驚之外，也不禁掉下悲痛的眼淚！謝表示，關西機場救災的事，大阪辦事處不斷被拿來與中國領事館比較，壓力不言可喻，他多次替外館的工作同仁澄清，他們有辛苦做事，希望給他們公道，上次去北海道支援救災時，看到同仁受到委屈，一邊工作一邊眼眶泛紅，就在擔心會不會出事，還是犧牲一位文官的寶貴生命。

蔡英文總統與行政院長賴清德昨對此事件都感到非常悲痛與不捨，蔡總統指示外交部全力協助家屬辦理後事，總統說：「此時此刻，我也要呼籲社會各界，繼續給予所有在最前線為國家努力的外交人員，最大的鼓勵與支持！」

民進黨立委管碧玲說，一個假新聞加「一通電話」的留言，犧牲一個外交官的生命，這不是民主政治的真諦，她感到十分傷痛。民進黨立委蕭美琴也表示，她認識蘇啟誠多年，蘇是一位很優秀而且認真鞠躬盡瘁的外交官。

立委痛心 假新聞害死人

民進黨立委林靜儀也沉痛表示，假新聞、網路酸民、鍵盤辦案、帶風向、扭曲事實的報導、沒有根據的各種辱罵，這些網路霸凌的傷害，是一刀一刀的捅下去，沒有名字、不被辨識的，捅了就跑。而最終人死了，誰會負責呢？

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