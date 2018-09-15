內定接掌調查局 呂文忠要抓選舉不法

2018-09-15

〔記者黃捷、顏宏駿、吳政峰／綜合報導〕法務部長蔡清祥昨證實，調查局長將由現任行政執行署署長呂文忠接任。呂文忠受訪表示，調查局長責任艱鉅，很感謝高層的信任及肯定，九合一選舉在即，查察選舉不法是目前的工作重點，上任後一定會全力以赴，確保選舉順利進行。

呂文忠指出，高層日前徵詢他接任調查局長的意願，他並不排斥，但當下還是感到很意外，也覺得是種肯定，很感謝高層的提拔，讓他能有機會幫國家做更多事情。

呂文忠指出，調查局工作主要分成犯罪調查、國家安全兩部分，舉凡洗錢、貪污、電腦犯罪、毒品、經濟犯罪等，都是調查局的職掌，內容其實很繁雜。

蔡清祥︰呂具國際事務經驗 可勝任

呂文忠說，調查局身負司法警察工作，雖與執行署的行政工作大相逕庭，但他本身就是檢察官出身，根據過去的經驗，他相信自己能拿捏好該有的分際。

蔡清祥昨到彰化監獄驗收法務部靖安小組第十一期學習成果，受訪時證實呂文忠將接任調查局長。蔡清祥說，呂文忠擔任過一、二審檢察官及一審檢察長，專業、學養都足夠，具有國際事務的經驗，因調查局跟國際合作的經驗非常多，相信他一定能勝任這項職務。

呂文忠接任調查局長後，行政執行署署長一職傳出由法務部參事繆卓然接任，但繆卓然對此表達毫無所悉，法務部也不予證實。