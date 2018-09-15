起訴馬遭凍八年 侯寬仁接廉政署副座

2018-09-15

〔記者吳政峰／台北報導〕因起訴馬英九特別費案而聲名大噪的檢察官侯寬仁，二○一○年被時任法務部長王清峰認定製作馬案「筆錄失實」，慘得乙等考績，沉寂八年；法務部日前內定由他接任廉政署副署長，對此，侯寬仁笑說︰「沉冤得雪！」

侯︰沉冤得雪 絕不改正直初衷

司法官訓練所二十六期結業的侯寬仁表示，自己一九九五年獲得模範公務員，也是同期中最早進高檢署的檢察官，沒想到十七年過去了，「只剩我還在高檢」，只能用「苦守寒窯、沉冤得雪」形容這次的人事。

侯寬仁表示，雖然因為馬英九的特別費案被冰凍八年，但他不後悔，身為一位司法人員，應有是非對錯觀念，「該怎麼辦就怎麼辦」，絕對不改正直初衷。

對於外界質疑他是因為「打馬」才有機會接任廉政署副署長，侯寬仁說，依他的資歷，早就有機會可以擔任機關首長，同期同學如朱坤茂、陳宏達等人，都已當過檢察長、署長、司長等職位，外界質疑並不公允。

侯寬仁至今仍認為馬英九的特別費案確實違法，並強調，如果沒問題，為何要修「會計法」替特別費解套？他也指出，馬英九二○○八年一月當選總統後，依法暫時不受刑事追訴，但最高法院還是在同年四月二十四日維持無罪判決，而後承審法官竟被馬提名為大法官，大家可以想想這樣合理嗎？

面對新職務，侯寬仁指出，廉政署在北、中、南均設肅貪組，類似檢察署中的專組，功能強大，期許日後能扮演發動機角色，發揮團隊精神，為國家盡棉薄之力！