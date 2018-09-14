呂文忠 內定接掌調查局

2018-09-14

〔本報記者／台北報導〕今年七月十六日，蔡清祥出任法務部長後，調查局長一職由副局長林玲蘭代理至今，經過將近兩個月的推薦與徵詢意見之後，據了解，現任行政執行署長呂文忠在幾個人選中呼聲最高，可望由其出線，日內將正式發布接掌調查局。

行政執行署長 曾任宜蘭檢察長

知情人士指出，府院在考慮新任調查局長安排過程，之所以放棄由調查局內升，係因現任幾位副局長已接近退休年齡，若由不同系統調任，擔心有擺不平的後遺症，幾經討論，決定循蔡清祥模式，繼續在資深檢察官中覓才。

循蔡清祥模式 資深檢察官出線

在幾位主任檢察官優先名單中，司法官訓練所第廿四期結業，曾任宜蘭地檢署檢察長的呂文忠，已經獲高層徵詢，他在法務部法制司長任內，公布台灣首部的「人權報告書」，配合總統府推動人權政策並檢視修改國人相關人權法案，與相關部門有共事基礎，他曾至英國求學，當時針對「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」即「兩公約」的「內國法化」，特別邀請國際人權專家來台，也獲得長官與同僚評價。因此去年十月才出任行政執行署長，現在又將異動。

搭配蔡清祥 協同指揮更順暢

圈內認為，蔡清祥與呂文忠分別擔任法務部長與調查局長，今後法務部與調查局的協同指揮，可望更為順暢，在呂文忠接任尚待熟悉業務的初期，蔡清祥的延續與過渡性功能與吃重角色，可以想見。