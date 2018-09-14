與港日價差數千元 果粉哀嚎太貴了

2018-09-14

〔記者黃敬淳／舊金山報導〕Apple今年秋季發表會落幕，此次一口氣發表三款全新iPhone，除了螢幕變大的iPhone Xs/Xs Max以外，還有配備「Liquid Retina Display」LCD螢幕的iPhone XR。不過，新iPhone最受外界關注的，恐怕還是價格。

Apple每年的iPhone永遠「沒有便宜，只有更貴」，今年的頂規款iPhone Xs Max突破新台幣五萬元的售價，嚴重考驗果粉信仰，不少果粉哭喊：「真的太貴了！」

據過往經驗，台灣周遭國家例如香港、日本的iPhone售價都會比台灣官方便宜不少，以目前各國官網售價換算新台幣，美國本土價格（不綁約）最便宜，其次是日本（不含稅）、香港。

iPhone Xs Max的售價與Xs差不多，不過iPhone Xs Max頂規款、512GB規格售價飆破五萬，台灣與美國價差超過八千四百元、與日本價差七千五百元，不少果粉直呼台灣的iPhone售價根本是「盤仔價」（台語）。若以最低的64GB來看，香港便宜兩千七百元，日本也比台灣便宜五千五百元。

想到日本買 小心送修更貴

但如果想要去日本買iPhone賺價差，有達人提醒，日本價格是未稅價，買手機一定要找可以退稅的商家，否則加上八％消費稅，也沒省到；還要提醒消費者的是，日本買的iPhone不提供全球保固，壞掉只能送回日本維修。