台積電A12晶片 讓iPhone更聰明

2018-09-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在專家眼中，蘋果三款iPhone新機強調內建自行設計的AI（人工智慧）晶片，讓iPhone「更聰明」；這款被稱為「A12 Bionic」系統單晶片模組為全球首見速度最快的七奈米製程晶片，由台積電獨家代工，已成為新機的最大賣點。

全球首見速度最快7奈米晶片

蘋果資深副總裁希勒（Phil Schiller）在發表會上，為「業界首先推出的七奈米晶片」喝采，稱這是蘋果團隊真正創舉。美國財經媒體《市場觀察》專欄作家普萊蒂（Therese Poletti）表示，A12 Bionic晶片模組組成有三大塊，包括：核心中央處理器、繪圖晶片及可處理機器學習指令的神經引擎晶片，整個A12 Bionic晶片模組共有六十九億個電晶體，採業界最先進製程技術。

隨著三星電子七奈米製程試產拖至今年九月以後、晶圓代工大廠格羅方德（Global Foundries）八月底宣布退出開發七奈米競賽，目前全球唯一能以七奈米先進製程生產的半導體大廠只有台積電。

蘋果股價週三下挫1.2％

普萊蒂說，新品發表後，投資人仍在消化蘋果新iPhone高貴的訂價策略，蘋果股價週三收挫一．二％，但各方對iPhone新技術、尤其是晶片反應多屬正面。

研究機構Tirias Research分析師克魯沃（Kevin Krewell）表示，新品發表會從未像此次深入說明晶片所有細節。

科技新報專欄作家林修民則指出，通訊速度可能是iPhone新機最大缺點，蘋果僅稱達1G以上，看來跟去年維持一樣速度，幾乎落後所有現在安卓系統採用高通驍龍八四五晶片、速度達1.2G的競爭對手。