iPhone發表3新機 頂規版飆破5萬「貴爆」／Xs Max採用A12晶片 配備6.5吋歷來最大螢幕

〔記者黃敬淳／舊金山報導〕蘋果在昨天凌晨一點發表四款重點新品，除了改版的Apple Watch4，最受關注的就是iPhone X系列的三款延伸新機：五．八吋iPhone Xs、歷來螢幕最大的六．五吋iPhone Xs Max、定位為入門款的iPhone XR，前兩款今天在官網已開放預購，不過頂級512GB的iPhone Xs Max要價五．二九萬，已經是一部中高階筆電的價位，一次又一次被蘋果定價震撼教育的果粉也不禁要喊：「真的好貴！」
iPhone Xs/Xs Max相機功能大升級
此次三款新機，外型與之前iPhone X在外型設計相仿，但iPhone Xs/Xs Max採用OLED螢幕是最大差異。硬體升級果然讓使用者「有感」，採用了A12 Bionic晶片的神經運算，讓iPhone Xs的相機多了「智慧HDR」功能，甚至能在逆光中保持畫面細節，蘋果聲稱這是新世代的相機，「用運算創造成像，而不只靠鏡頭光學。」
發表會後記者實際測試照相功能，拍下人像景深照後，透過後製編輯調整虛化效果，操作非常流暢，應該能成為網紅的自拍利器。
入門款iPhone XR 6種顏色更亮眼
有六．一吋螢幕的iPhone XR，是蘋果首次用上「Ｒ」做為後綴的新品，為蘋果入門款系列，儘管用的是LCD面板、售價也更低，但蘋果還是準備了一些特色來與頂規的iPhone Xs區別。
現場實測發現，iPhone XR機身有玻璃背蓋，與黑、白、紅、黃、藍、珊瑚紅各種顏色搭配，顯得非常亮眼，拿起來手感和iPhone X差不多；Face ID比iPhone X動作快，雖然沒有3D Touch，但因為有體感震動，操作一些App時也會有震動反饋感。iPhone XR雖然是單鏡頭，也能以演算法實現景深功能，並同樣能在編輯照片時，調整景深虛化程度。