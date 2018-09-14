新聞幕後》奇怪的中國來人

2018-09-14

記者鄒景雯／特稿

前幾天，有一則消息相當詭異，它最早出現在中國的新浪微博上，一名香港企業女董事長刊登了一組照片，把所謂的「郭台銘家宴」給曝了光，雖然當事人盡在招待所、台灣夜市小吃上做文章，但是傳回台灣經各媒體轉載之後，效應擴大，大家看到的是奇怪的中國來人，以及詭異的兩岸政商脈絡。

這些照片裡，除了郭台銘夫婦，也出現了前總統馬英九，中國的地產龍頭萬科集團創始人王石以及他的藝人女友田朴珺，還有大Ｓ、汪小菲夫婦，一般人看圖說故事，總想是馬英九與郭台銘本來就麻吉，郭台銘還拿八五○張鴻海股票去質押，好捐款支持馬英九成立基金會，而王石等一干人，想必當然是郭台銘的關係，因為在中國，郭台銘與王石有業務關係。只是自恃勤儉清廉的馬英九混跡在這種場合，實在是不小的突兀與不搭調，可以想像的空間僅此而已。

但是幾天過去，若干的真實輪廓似乎逐漸浮現，根據一位與宴者的私下描述，原來當天在場的不只照片上這些人，還有更多在框外的，就如PO文的港企女老闆。事情的原委是，包括王石與田朴珺在內，有一團中國的小企業主到台灣來，安排了一系列的拜會活動，對象除了台灣的企業界，還有政治人物。這些人也想要拜訪郭台銘，郭台銘於是就乾脆請這群中國訪客吃飯，於是有了這場聚會。比較讓人意外的是，馬英九當天之所以也會去「湊熱鬧」，是王石與女友約的，不出於郭台銘主動，換言之，馬英九是這個中國團的來台希望接觸對象之一。

在冷冽嚴峻的兩岸氛圍之下，民間交流，或者說得更直白一點，政商往來，以這樣的熱絡喜感狀態，在台北街頭巷弄內流動著，這不是非常耐人尋味嗎？這裡面，既有國民黨之前八年執政的各種延續，也有著當前新環境下的多方轉進。像馬英九這樣「潔身自愛」的政治人物，應該不會希望這種與富商、藝人（還是中國的）過從甚密的隱私活動被攤在眾人目前，如今遭到有圖有真相，這叫鬼使神差，問題是他為什麼要答應去？堂堂卸任元首，什麼樣的人能使喚他？背後有沒有更多的故事，實在值得好好探究。