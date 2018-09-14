我貸款海地45億建電網 近期動工

2018-09-14

外交部證實 工期約兩年

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與邦交國海地合作首都太子港電網建設計畫正式啟動，外交部昨表示，我銀行正與海地政府進行貸款程序，此筆商業貸款約一億五千萬美元（約四十五億元台幣），工期約兩年，由台灣的海外工程公司（OECC）承建，「近期內就可動工」。

海地總統摩依士五月底訪台時，與蔡英文總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報。兩國根據公報內容，在各領域加強合作。改善海地供電是摩依士總統主要執政目標之一，兩國隨後成立高階工作小組，共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

台灣公私資源與友邦合作首例

據悉，太子港電網計畫將透過政府開發援助（ODA）模式進行，由台灣廠商與海地政府簽約承建、海地政府向我方商業銀行貸款、再撥款給台灣廠商。談判完成後，將簽署合作意向書，也會是我國透過ODA模式，結合台灣公私夥伴關係資源與友邦合作的首例。

外交部拉美司長俞大㵢昨在外交部例會中說，我方在摩依士總統訪問後一週，就到當地考察。目前我輸出入銀行正與海地政府進行貸款同意程序，非常順利，「近期內就可動工」。俞大㵢也首次證實，此筆商業貸款約一億五千萬美元，工期約兩年，由我台灣海外工程公司（OECC）承建，台電公司則派顧問參與計畫。

俞大㵢並說，我方也有另批技術人員在海地當地進行其他計畫的可行性評估；多國協助海地發展國家建設，包括農業、交通或職訓等內容，我方則根據我們的專業領域給予建議，「這也是國際間都在做的事情」。