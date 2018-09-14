中國奪台拉美友邦 莫健：不會沒後果

2018-09-14

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國為了解中美洲巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多三國為何與台灣斷交，召回三國使節，今將聚集華府會商。美國在台協會理事主席莫健美東時間十二日在一場研討會表示，華府要藉此表明，北京奪取台灣友邦、進軍西半球的行動「不會沒有後果（these are not consequence-free actions）」。

華府智庫演說 向中國發出信號

薩爾瓦多與台灣斷交、轉向中國後，美國國務院七日宣布召回巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多三國使節，今將聚集華府，討論美國如何在中美洲與加勒比海地區，支持「強健、獨立且民主的機制與經濟」。

莫健十二日出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）年度論壇，發表專題演說。演說中指出，美國認為北京的行動對台海穩定帶來損害，也影響區域和平、穩定與發展。

莫健重申美國國務院立場表示，美國反對台海任一方片面改變現狀，美國基於「台灣關係法」，高度關切任何企圖以非和平手段決定台灣前途的舉動，包括經濟杯葛與禁運在內。美國關切中國奪取台灣友邦的行動，與中國大舉進軍西半球的意圖，近日召回三國使節，就是希望明確向中國發出信號，「這樣的行動不會沒有後果」。

既然是向中國傳達訊息，為何不直接召回駐北京大使？莫健回應說，美中之間有許多議題有待討論，台灣是其中重要一項，美國必須讓中國瞭解華府的立場，他也相信美國政府的回應已獲得北京注意。莫健重申，美方希望兩岸以對話代替對抗，恢復具成效的對話，以解決分歧的立場。

吳釗燮預錄影片 批中危及民主

外交部長吳釗燮也透過預錄影片，在該論壇發表專題演講，主題為「民主台灣，必將勝出」。吳釗燮指出，中國密集、蠻橫且無止盡地對台打壓，不僅影響台灣，更危及區域安全及權力平衡，也將損及全球自由及民主的核心價值。吳呼籲國際社會應該正確認識到，當前世界各國亟需共同面對的是「中國問題」，而不是「台灣問題」。

吳釗燮強調「台灣絕不會被擊敗」，正贏得越來越多理念相近國家的支持，呼籲國際社會正視台灣的存在，與台灣合作捍衛共享價值。吳並以聖經故事比喻：「台灣是大衛，面對巨人中國歌利亞，民主台灣，必將勝出」。