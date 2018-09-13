炒股案判8月定讞 傅崐萁解職須入獄

2018-09-13

〔記者張文川、李欣芳、王峻祺／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁二○○三年間在親民黨立委任內，涉炒作合機電線電纜公司股票案，經十三年纏訟，最高法院昨駁回上訴，維持去年六月台中高分院更二審判決，依證券交易法的炒股罪，判傅一年四月有期徒刑，減刑為八月，沒收不法所得六三○二萬餘元定讞，傅將入獄服刑。

政院將派人代理縣長

花蓮地檢署表示，兩日內就會發出傳票，傳喚傅崐萁到案，並已啟動防逃機制；內政部則自昨起解除傅崐萁花蓮縣長職務，將儘速報請行政院指派代理人選。

合機炒股案於二○○五年八月起訴，台中地院一審判傅四年六月、併科五千萬元罰金；二○一○年台中高分院二審改判三年六月，併科罰金四千萬元；更一審判一年六月，減刑為九月；更二審去年六月改判一年四月，減刑為八月。

傅之所以獲得減刑，是因犯罪時間在二○○七年之前，適用「九十六年減刑條例」，又因纏訟超過八年，適用「刑事妥速審判法」的減刑規定，經此兩次減刑，最終定其刑為八月。

判決指出，合機公司二○○三年六月獲台電第六輸配電工程的大訂單，合機董事長兼總經理楊愷悌、副總經理余素緣認為是大利多，趁機炒股，但市場反應欠佳而炒作失敗；楊、余為負擔融資一萬多張股票的資金壓力，找時任親民黨立委的傅崐萁合作，合機提供兩萬張股票，以底價十五元供傅炒作。

傅崐萁邀集好友馮垂青、助理廖昌禧、股市名嘴張世傑（骨董張），以釋放消息、鼓吹買進等方式共謀炒作，將合機股票從二○○三年十月的每股十五元，炒作飆漲至二○○四年一月的四十七元。

最高法院認定合機炒股案的不法所得高達一億一八四八萬元，但因被告等人已賠償四千多萬元給投資人保障中心，因此判上訴的四名被告應共同被沒收六三○二萬元。

另三名有上訴的被告，楊愷悌判刑八月，余素緣判八月、緩刑三年，廖昌禧判五月，昨也被駁回上訴，全案定讞。