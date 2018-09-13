陳俊哲作證嘸影 真相缺一角

2018-09-13

〔記者楊國文／台北報導〕紅火案纏訟至今十一年，辜家大少辜仲諒官司纏身未解，另一位關鍵人物—辜的前妹婿、中信金控法人金融前執行長陳俊哲滯美不歸，高院更審庭安排陳在美隔海視訊作證，卻臨時變卦，紅火案仍有諸多謎團未解。

陳俊哲頂著美國賓州大學華頓商學院的高學歷，加上專業財經技能，獲中信集團重用，為中信插旗兆豐金控的計畫而操盤紅火案，卻在紅火案爆發前倉皇赴美，揹上通緝犯罪名。

檢調查出，紅火案中有一筆九五七萬餘美元、約三億新台幣資金遭挪用，辜家方面傳出三億元遭陳挪作私人花費，造成辜家和陳的關係生變。辜仲諒被特偵組策動於二○○八年回台投案時，曾供稱這筆錢用於支付前第一夫人吳淑珍的獻金，一度引起矚目。

台北地院審理時，辜仲諒的律師即「緊咬」陳俊哲，指陳是當年處理紅火公司向中信銀購買結構債業務的人，也是紅火公司帳戶有權簽章人，負責調度紅火公司的資金和獲利，且挪用三億元，要求傳喚未到案的陳俊哲查明。

更一審時，辜仲諒的律師團再度聲請傳喚滯美的陳俊哲，更一審委請外交單位協助，經數月協商，最終透過台美司法互助協定，今年六月間安排陳在律師與美國檢察官陪同下，於紐約隔海視訊作證；不料陳卻臨時拒絕，讓真相仍難釐清。

此外，紅火案還爆出「案外案」，監委陳師孟認為，辜仲諒因紅火案逃匿日本，特偵組派人赴日，涉嫌教唆辜做不實陳述，誣指紅火案中三億元獲利是供前總統陳水扁所用，以換取辜回台不被羈押，已申請自動調查。