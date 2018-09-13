傅崐萁：八個月後又是一條好漢

2018-09-13

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕面對判刑八個月將入獄服刑，花蓮縣長傅崐萁昨表示，會勇敢面對，絕不屈服，「八個月後又是一條好漢」。

傅崐萁說，合機案經檢調多次搜索、約談，都沒有所謂的炒股行為，只靠「污點證人」的口供，就將他起訴判刑；在更二審，院方主動傳訊污點證人時，清楚作證表達全部都是檢方操縱污衊他涉案，然法官不採信污點證人證詞，在證據不足的情況下，更二審判他八個月徒刑。

他說，收到更二審判決書後，赫然發現法官、書記官竄改筆錄，所謂有罪認定的判罪依據，在開辯論庭時，法官竟隻字未提，經他向監察院申請調查糾正台中高分院法官、書記官，今年八月監察院通過糾正台中高分院審判法庭。

花檢啟動防逃機制

傅崐萁指出，他把監察院的調查報告書呈送最高法院，理應發回更審，但竟然駁回上訴定讞，創了司法惡例；且昨天下午四點宣判，花蓮地檢署五點就收到執行通知書，他指控，縣市長選舉倒數關鍵時刻，蔡英文政府以卑劣的方式「司法迫害」，意圖染指花蓮縣長取得勝選，他絕不屈服。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說明，此案為社會矚目案件，收到台中地檢署囑託後，已立即展開防逃機制，通知相關單位限制傅崐萁出境、出海，今、明兩日將發通知給傅崐萁，在限定時間內到地檢署執行。

花檢指出，依照正常程序，通常會給被告一個月的時間準備入監，但也曾有過最速件，當天就須入監服刑。

花檢表示，若以判刑六個月為例，通常會到花蓮看守所服刑，六個月以上則會到花蓮監獄，但花蓮看守所也曾收過服刑一年以下的受刑人。