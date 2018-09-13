「花」系列從政路 傅崐萁爭議不斷

2018-09-13

官司纏身還爆假離婚

選前入監是否衝擊妻子選情待觀察

記者游太郎／特稿

花蓮縣長傅崐萁將於選前入獄，在政壇投下震撼彈，至於對其妻徐榛蔚參選花蓮縣長的選情衝擊，尚待評估。

傅崐萁有兩個響亮的稱號，代表台灣社會對他的極端看法，他個人最喜歡「五星縣長」，聲稱他在花蓮基層擁有高人氣；另一個「花蓮王」則形容霸氣與爭議，讓他在知識份子與社運團體間備受抨擊。

傅在花蓮擔任兩屆立委、兩屆縣長，長年呼風喚雨，但因涉台鳳炒股案、合機炒股案，且近兩年飽受理想大地案官司影響（理想大地案日前不起訴），傅早有危機感，「司法迫害」、「政治迫害」常掛在他嘴邊；甚至在二○○九年當選花蓮縣長後，宣稱與妻子徐榛蔚離婚，並於就職後任命徐為副縣長，後來還因此被判偽造文書，法院認證係「假離婚」。

今年徐榛蔚已登記參選下屆花蓮縣長，外界認為「買雙保險」的策略明顯，傅雖在選前七十天逢「合機案」定讞須入獄，但夫妻早有心理準備。

對民進黨選情而言，中央選前派任代理縣長進駐花蓮縣府，可防堵傅以行政資源對徐榛蔚的奧援，讓縣長選戰從「不對稱戰爭」回到公平的起點，綠營士氣大振，也讓原居劣勢的縣長參選人劉曉玫，聲勢扶搖直上。

代理縣長進駐 選戰回公平起點

地方政壇人士分析，其實傅崐萁在選前被關，早就在坊間傳聞多時，徐榛蔚陣營雖感震驚但不意外，少了傅崐萁協助操盤之後，除持續固守樁腳和支持者，「政治迫害」、「司法迫害」將會是新的訴求，至於選民買不買單，仍在未知；所以，傅被關究竟對藍綠何方有利？後續效應待觀察。