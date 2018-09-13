「遴委不適格」 賀德芬批教長放水

2018-09-13

〔記者劉力仁、黃以敬／台北報導〕教育部長葉俊榮希望台大校長爭議回到遴委會對五個進入二階複選的候選人階段，進行重新遴選；台大法律系名譽教授賀德芬痛批葉涉嫌放水，意圖透過程序補正方式讓管中閔上台擔任校長。不具名的台大教授則表示，肯定葉俊榮的做法，但可再做部分調整，如重新檢視遴委會成員、候選人重新補充個人資料，讓遴選委員有充分資訊並重新檢視候選人資格，再進行投票。

呼籲4位候選人拒絕再參選

「荒謬、不可思議！」賀德芬直指，台大校長遴選案已遭監察院糾正，參選人資訊隱匿、遴委未利益迴避等程序均明顯違法。遴選委員會召集人陳維昭也沒有經過合法程序產生，其他遴委也多是經過操作出來擔任，資格都有問題。而今，遴委會更有多位遴委請辭，學生會代表也換人了，這樣的遴選委員會老早就該解散了，根本不適格重選校長。

此外，最近流傳出上次台大校長遴選有所謂的配票單，外界才驚覺原來台大校長選舉背後有人幫管配票，並非單純選舉；她呼籲管中閔以外的其他四位候選人，已經被玩弄過一次了，這次要拒絕再參選，不要當歷史罪人。

台大教授建議重回一階投票

管中閔是否可以再當候選人？不具名的台大教授建議，因為台大校長候選人要經校務會議一階同意投票，才能進入二階遴委會選舉，應該請第一階段的校務會議代表重新投票決定，由台大校務會議代表多數同意或不同意管再當候選人，真正回歸台大校內決定，一步一步解決遴選爭議。

另有台大教授指出，如果台大決定依據教育部建議而重新回到台大遴委會重選，顯示遴委會坦承遴選程序有瑕疵的結論，台大也就應該撤銷所提訴願等行政訴訟，教育部及台大各退一步，台大校長遴選爭議才能真正獲得解決。