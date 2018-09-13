台大遴改陣線：蔡董選管董 遴委會應重組

2018-09-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮拋出「第三條路」解決台灣大學校長遴選爭議，要求遴委會從一月對五名校長候選人開始重啟遴選投票；但「台大校長遴選改革陣線」成員童昱文，以及台大學生會長吳奕柔，都認為遴委程序瑕疵在先，部分遴委恐被不實資訊影響，不宜由「同一批犯錯的人重新執行投票」，重組台大校長遴選委員會才是正軌。

不宜由同一批犯錯的人重新投票

由學生組成的遴改陣成員、台大法律系學生童昱文表示，肯定教部及監察院確認這次台大遴選沒有利益迴避、沒有資訊揭露，遴選程序存在瑕疵，但僅回到五名候選人投票的階段，彌補措施並不夠。

童昱文分析，遴選委員之一的蔡明興當時是台灣大哥大副董事長，校長參選人管中閔是台灣大獨董，未揭露資訊，也未落實利益迴避，從遴委會組成、管參選登記後，此違規狀態就產生。不僅第二階段遴委會投票有問題，第一階段校務會議推薦投票，也都沒有處理此爭議。葉要求重啟遴選，但重選的起頭時間點必須再處理，第一階段校務會議投票也須考量。

「核心問題恐怕更是目前遴委會沒辦法公正行使職權！」童昱文說，過去「蔡董選管董」的過程，可能出現不應出現的資訊交流，例如在面談時問了管某些問題，傳達某些話，跟其他遴委開會時說了某些情資等，其他遴委在過程中恐已受到影響。

童昱文說：「懷疑這些遴委沒有盡責，又怎麼期待再次重啟遴選他們會盡責？」遴委可能不認錯而堅持相關遴選決定。台大遴選程序的瑕疵，並非發生在一月五日，而是更早就產生，整個遴選程序應該從選任遴選委員開始重啟。

台大學生會長吳奕柔同時也是新的台大校長遴選委員學生代表，她表示，葉俊榮所提的第三條路，可能面臨三個問題。全案應重組台大校長遴選委員會、重啟校長候選人推薦程序，從頭來過。

學生會長：遴委會失去代表性

吳奕柔分析，遴委會從去年就展開相關作業，包含候選人資格審查、相關人士訪談等，管中閔獨董等資訊未揭露，而且蔡明興可以在會議中交談、陳述等，恐早已污染遴委的判斷。

再加上遴委會已有部分出缺遞補，台大校務會議也改選、產生新的民意，如今遴委會已失去代表性。此外，還可能面臨候選人不願再投入遴選的情況。

吳奕柔認為應讓台大校長遴委會實際開會，針對這一大堆爭議，去釐清評估，但研判遴委會已窒礙難行，無法做任何決議，甚至面臨解散。但即使要解散，仍需由召集人陳維昭來召開會議，才有後續進展。