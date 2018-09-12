「重現」後援會餐會 盧秀燕挨批「祭拜」 林佳龍

2018-09-12

〔記者張菁雅、楊國文／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部昨日上午召開記者會，「重現」市長林佳龍梨山後援會海陸大餐，並在盧秀燕臉書直播，不料桌菜前擺放林佳龍照片，眼睛部分還貼上紅色膠帶，民進黨市議員江肇國怒斥根本就是在「祭拜」。

盧下架影片 中市府轟鬧劇

直播影片下午即下架，盧秀燕競選團隊表示，將影片下架是避免被過度詮釋，誤解原意；中市府新聞局長卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，針對盧陣營及國民黨一再地抹黑，林佳龍市長均已提告。林佳龍競選團隊副主委、立委張廖萬堅抨擊此舉太輕忽選民智慧，不僅是抹黑，甚至是侮辱人，應該制止。

國民黨近期不斷指控林佳龍七月廿日參加梨山後援會餐會，請三百人吃「海陸大餐」，涉嫌賄選。盧秀燕競選總部昨請餐廳重現當天的菜色，指訪價後發現，該菜色一桌要價一萬元。記者會過程在盧秀燕臉書直播，但桌上除了菜餚外，還放置林佳龍照片，林的眼睛還貼上紅色膠帶。

民進黨市議員江肇國砲轟，在桌菜前擺放照片，台灣習俗是在祭拜亡者，盧陣營此舉是在詛咒林市長、還是這個城市的未來？畫面讓人不舒服。

盧秀燕競選總部下午即把影片下架，並在臉書發表聲明表示，記者會的內容是要提醒可能涉及賄選的餐會，模擬林佳龍坐在位置上的情況，完全沒有「祭拜」情形，畫面若讓人不舒服，團隊虛心接受。

此外，民進黨張廖萬堅等六位立委，指國民黨及盧秀燕陣營以最新型態「假語音民調」的奧步抹黑林佳龍，昨前往最高檢察署，向檢察總長江惠民檢舉。

六綠委告盧 假語音民調抹黑

張廖萬堅指出，該電話民調為「你好，這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道的請按一，不知道的請按二。」

張廖萬堅說，如果此舉法律能接受的話，可預想未來將不斷出現此新型態的選舉歪風，令人不堪想像。江惠民則承諾，將持續針對謠言散佈、賄選、暴力脅迫和境外勢力介入投票等加強查緝。