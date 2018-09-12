輔選惹議 姚人多：下班幫忙 絕無怠忽職守

2018-09-12

〔記者蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕立法院時代力量黨團昨天召開記者會，除痛批陸委會對居住證問題無具體作為外，黨團總召徐永明另點名海基會副董事長兼秘書長姚人多的職責不是在輔選，「不要每天只想選舉，不要讓對岸軟土深掘。」姚人多回應，他從未利用上班時間處理選務，更不曾利用公務資源，都是下班後自己騎機車前往幫忙，絕沒有怠忽職守。

民進黨在台北市長的選情陷入苦戰，民進黨主席蔡英文指派姚人多協助市長參選人姚文智的競選團隊，參與文宣、發言和選戰策略的討論。

徐永明表示，姚人多職責不應在輔選，而是要維護台灣人民在中國的權益，如果陸委會、海基會態度放得這麼軟，未來怎麼面對中國更多的阻撓和打壓？時代力量立委黃國昌說，陸委會和海基會到底在做什麼？不如直接裁撤，海基會也不用養那麼多董事長和高薪肥貓。

姚人多表示，他從未利用上班時間處理選務，也不會在上班時間回應選舉議題，更不曾利用公務資源，都是下班後自己騎機車前往幫忙，絕沒有怠忽職守。姚人多並強調，他沒有支領姚文智競選團隊的任何薪水，沒有任何職務，所謂「進駐」的說法，並不精確，與真實情況不符。

姚人多指出，他擔任海基會秘書長以來，密集與台商聯繫溝通，盡心深入了解台商在中國大陸經營事業面臨的各種問題，設法解決，也花很多時間了解陸生在台灣求學的情況與需求。