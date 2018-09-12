鎖定退休公教 釋五萬職缺被罵 柯酸：現在到選前 市府打坐就好嗎

2018-09-12

〔記者沈佩瑤、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕台北市政府昨舉辦「加強照護關懷退休人員方案」首場說明會，由市長柯文哲主持。面對政策買票質疑，柯會前受訪時反酸：「從現在開始到選舉前，我們台北市政府全部打坐就好了嗎？」對此，民進黨台北市長參選人姚文智昨重批柯，違法又違憲，「傲慢到無法無天」；國民黨台北市長參選人丁守中也痛批，根本就是騙票行為。

姚文智：傲慢到無法無天 丁：騙票

台北市長柯文哲日前拋出「加強照護關懷退休人員方案」，釋出五萬多個兼職機會，優先任用退休公教人員，引發違反「就業服務法」質疑。台北市政府昨在信義區公所舉辦首場說明會，現場僅邀請約二百五十位北市府退休及屆臨退休人員參與，並無一般民眾。

柯文哲在會前受訪時表示，不要做每件事情都政治解讀，難道從現在開始到選舉前，北市府打坐就好了嗎？柯強調，這就是一個英文說的「compensation（補償）」，大政策還是支持，只是在政策下，看有沒有可以協助的。至於是否因此挑動軍公教更加仇視民進黨，進而達到搶攻藍營票倉效果？柯僅意味深長笑看發問媒體一眼，沒有多作回應。柯也表示，因就業服務法和採購法規定，這種職務提供還是要公平，但退休公務員因過去經驗和資歷還是有優勢。

對此，國民黨北市議員陳永德昨於市政總質詢上詢問勞動局長賴香伶，此舉是否合法？賴解釋，因為不是直接僱用的正職，所以沒有辦法直接指定給誰。陳永德立刻點破，釋出的兼職可能都是這些人以前的工作，沒有碰過的人哪有機會？「等於就是指定，這就是綁標。」

姚文智昨批柯，此舉已違反「就業服務法」涉及就業歧視，優先僱用特定身分別，不但違法，更違憲，台北市政府「傲慢到無法無天」。姚並說，如果要他把這五萬個工作機會，優先留給那些參與反年改、世大運鬧場的「王八蛋」（柯文哲曾以此形容），「姚文智做不到！」

丁守中昨也再度批評，五萬個職缺是柯隨機想出來騙藍軍選票的作法，連自己的勞動局都出來打臉，一億多元預算，看不清楚什麼用途，也沒有目標，就想當散財童子，這不就是政策買票？