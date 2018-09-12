黨產會掌握中投內部「機密報告」 三中隸屬文工會督管

2018-09-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在九月十八日認定中影為國民黨之附隨組織。據透露，黨產會早已掌握一份黨營事業中投公司內部「機密報告」，國民黨在報告中提及，華夏公司轄下中影、中廣等文宣事業，隸屬文工會督管。

據了解，為因應當年特偵組偵辦三中交易案，國民黨中投公司在二○一一年完成一份「真相—中影股權交易案始末」機密報告，呈給當時的黨主席馬英九核閱，內容詳述黨營事業中影公司背景，及正崴董事長郭台強接手中影經營權過程。

機密報告指出，在二○○○年台灣首度政黨輪替前，國民黨轄下有中投、光華、華夏投資、建華投資、啟聖實業、景德投資、悅昇昌投資七大控股公司，以投資管控黨營事業。二○○四年七間整併剩下中投、華夏公司，華夏擁有中影、中廣、中視等文宣事業，受文工會督導管理。

二○○五年四月，國民黨出現資金調度壓力，先將華夏股權以三十八．二五億元轉售給中投公司；同年八月，在馬英九接黨主席後，中影以三十一．四億元賣給郭台強，中廣以十億元分期售予趙少康，中視以八．九億元讓售予中時余建新。

黨產會委員指出，中影是以非相當對價脫離國民黨掌控，當年負責與買方郭台強接洽之人，正是前國民黨文傳會主委蔡正元。蔡說服郭台強入主中影「去國民黨化」，更分析中影文化城「文教區用地」一旦變更為「文創產業用地」，未來可獲利上百億元。

中影被馬賤賣給郭台強

委員提及，一九七五年，中影依文工會指示，將公司「文工會往來」會計科目中，以「稽查費」名義列帳的歷年積欠一千六百萬元轉作黨股增資，向經濟部申請登記，增資發行新股一千六百萬元股份給國民黨，完成增資登記。綜合諸多證據顯示，中影曾是國民黨附隨組織，最後被馬賤賣給郭台強。