中影案纏訟12年 黨產會釐清費功夫

2018-09-12

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今年七月偵結國民黨「三中案」後，行政院黨產會也將在下週二認定中影公司為國民黨之附隨組織。北檢認定前立委蔡正元侵占中影四．三億元減資款，依背信、業務侵占、洗錢等罪起訴，案現由北院審理中。中影交易案纏訟十二年，至今未休，期間還有經營權之爭，蔡正元、莊婉均爭相掏空中影資金，再加上郭台強九年來的「非黨經營」，更增添黨產會釐清中影「黨資產」的難度。

牽涉業務侵占、洗錢、經營權之爭

北檢起訴指控，蔡正元二○○六年接任中影董事長，二○○七年以中影股權交易平台「阿波羅公司」負責人之便，侵占中影股款三五八五萬餘元，用於還房貸、領航基金會籌備處經費、競選立委廣告費及移進個人帳戶等。

北檢並指控，二○○九年至二○一三年間，蔡正元又涉透過妻子洪菱霙與岳父洪信行協助，賣出信託在阿波羅名下的中影股權一千一百萬股，得款四億餘元，將其中二億九八四八萬餘元挪為私用，並找友人幫忙兌現支票、提領現金、交換支票，交叉製造金流斷點，以掩飾鉅款流向。

檢察官去年搜索蔡正元等人，蔡被羈押至去年十一月才獲一千萬元交保，今年七月與三中案一併起訴，蔡與其妻、岳父皆是被告，蔡正元日前以要赴美國探視罹癌的長女為由，聲請解除限制出境，但法院裁定不准。

蔡正元當年接手中影後，就爆發與中影前副董事長莊婉均的經營權之爭，莊婉均趁蔡出國時，盜用中影印章與蔡正元職章，偽造單據提款，挪用中影資金七億五千萬元，最高法院去年依偽造有價證券等罪，判莊七年九個月徒刑確定，另有九個月可易科罰金，去年十二月莊入獄。

鴻海集團創辦人郭台銘的胞弟郭台強，於二○○九年接任中影董事長後，控告前董座蔡正元侵占中影減資款五億八千萬餘元，請求返還，最高法院二○一五年一月判蔡應歸還五．八億餘元定讞；郭另案告蔡詐害中影債權一．七億元，最高法院二○一六年五月也判蔡應全數歸還確定。

郭二○一一年還曾自訴控告蔡刑事侵占三百一十萬元，一審判蔡一年十個月，但中影在二審時技術性解除律師委任，使全案沒有控方，高院改判不受理，蔡無罪定讞。