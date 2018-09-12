最快10月認定為國民黨附隨組織》 中廣松江、林森大樓 擬歸國有

2018-09-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會最快十月認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，行政處分一旦祭出，中廣近七十億元資產將全數凍結；其中最大一筆為國民黨變賣中廣土地（今為北市宏盛帝寶）賺進六十八億元，再轉手買入的松江大樓、林森大樓，針對兩棟價值不菲的「變形黨產」，黨產會擬收歸國有處理。

近七十億元資產 將全數凍結

據黨產會調查，在前國民黨大掌櫃劉泰英主導下，接收自原日本放送協會的舊中廣總部土地，國民黨先以八十八億元賣給黨營事業中投公司，一九九○年再以九十億元出售給宏盛建設，蓋起帝寶豪宅。

經統計，在扣除土地增值稅後，國民黨轉售獲利六十八億元，再購入冠德建設「松江大樓」、東雲建設「林森大樓」，並將中廣公司新址設於松江大樓，該棟不動產市值近四十億元。

北檢起訴書敘明，二○○六年，前國民黨主席馬英九排除其他賣家，將中廣股權以五十七億元，賣給前立委趙少康及其旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等四間公司，趙實際只以十億元分期方式便入主中廣。

黨產會委員表示，趙少康在本會聽證會上提及「只買頻道、沒買不動產」，但松江、林森大樓不動產目前為中廣公司所持有，這兩棟是當年國民黨變賣日產所得資金之「變形黨產」。

黨產會委員指出，依契約角度來看，黨營事業與中廣訂有密約，若中廣沒有付款九十％，國民黨的華夏公司要派人入主中廣董監事會，趙買中廣沒付到九十％，故按照契約規定，中廣公司仍受國民黨控管，國民黨涉嫌未退出中廣經營。

中廣交易若違法 將重回國民黨

「疑違反黨政軍退出媒體條款！」委員提及，國民黨未將契約規範告知NCC，明顯提供不實資訊，NCC一旦祭出廢止或撤銷行政處分，認定中廣當年交易有違法瑕疵，中廣回歸國民黨名下，將比黨產會的附隨組織處分更加嚴厲。

黨產會發言人施錦芳表示，中廣松江、林森大樓未來擬收歸國有，過去政府與中廣訴訟官司敗訴，淪為中廣所有的原日產放送協會土地，黨產會將審視判決理由是否合理，只要認定為不當黨產一律依法追討。