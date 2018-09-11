一稱登革熱病死 一傳淹水吃流水席 社群貼文造謠 兩男送辦

2018-09-11

〔記者楊政郡、蘇孟娟、湯世名、吳亮儀／綜合報導〕未經查證就散布謠言，小心觸法！

警察找上門 懊悔「不敢了」

台中市有人在網路貼文稱「有里民因登革熱死亡了」而引起恐慌，警方昨日循線查獲PO文者為三十多歲的黃姓男子，他坦言只是「聽說」，被依違反傳染病防治法送辦，最高可處五十萬罰金。另有人在網站瘋傳「一群人站在淹水的椅子上吃流水席畫面」，並稱地點在當時下大雨的彰化員林，同樣引發不安。警方調查後通知PO片的呂男到案，他辯稱「只是好玩」，獲悉因觸法被辦時，懊悔地說：「以後不敢了！」

散佈傳染病謠言 最高罰50萬

台中市近日爆發登革熱疫情，但罹病者多經醫治康復，今年迄今全國未有死亡個案，但台中市府八日接獲通報，指有人在ＰＴＴ發文「據表示，附近有里民因登革熱死亡了」，引起網路瘋傳。台中市衛生局當天深夜緊急發佈新聞澄清，台中市警一分局火速調查，九日鎖定黃男。黃男坦承PO文，辯稱是「聽鄰長發噴藥通知單時說的」，非惡意散佈謠言。但其行為已違傳染病防治法，依社會秩序維護法也有罰則，全案移送台中地檢署偵辦。

疾管署強調，這類傳染病謠言恐造成社會對疾病錯誤認知及擴大不安，對防疫很不利，也明顯觸法。

網傳影片未查證 觸犯社維法

此外，上月網路流傳一段賓客在淹水區用餐的影片，PO文者稱地點在彰化員林；當時員林下大雨淹水，不少人信以為真，彰化縣府特別出面澄清影片地點不在台灣。

彰化縣警局調查發現，台北市五十九歲呂男涉嫌重大，前天通知他到案說明。呂男供稱，當時新聞報導員林淹水，他以為網傳影片就在員林，未經查證，基於「好玩」就自行加註並PO上網。

警方訊後將全案移送法辦，呂男此舉已觸犯社會秩序維護法第六十三條，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。