九合一選舉天王輔選》馬走透透 吳忙整合

2018-09-11

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選邁入最後二個多月肉搏戰，藍營天王各自輔選大比拚，凝聚政治能量，也為二○二○年總統大選暖身。前總統馬英九全台走透透，除陪參選人掃街，連里長參選人的活動也前往，對外曝光高；黨主席吳敦義則鮮有掃街行程，忙著做系統的整合工作。

年底九合一大選被視為二○二○年總統大選前哨戰，也是藍營「三個太陽」輔選大比拚，馬英九鋒頭最健，九月開始才十天，除了台北市，馬已到過桃園市、嘉義縣、新竹市三縣市，陪國民黨縣市長參選人掃街拜票，行程滿檔。

更誇張的是，連台北市北投區一名里長競選服務處成立茶會，馬英九都欣然前往；國民黨立委林為洲退選後，馬還在九月七日前往林為洲竹北老家探訪致意，十分周到。

王金平也行程滿檔

新北市長朱立倫因市長職務，不適合全台跑透透，也尚未幫其他縣市長參選人助選，但他在九月三日邀請其國民黨主席任內的黨務主管聚會，也被黨內視為重整團隊，為二○二○年總統大選暖身。

至於國民黨立委、前立法院長王金平也受到多位黨籍縣市長參選人請託，幫忙協調及輔選工作，雖未在媒體面前曝光，但也經常行程滿檔。

黨主席吳敦義雖沒有出現在掃街拜票場合，但九月以來，也頻頻往中南部跑，到過嘉義縣、台南市、高雄市、彰化縣，參加廟宇祈福、餐會、座談會等，但比較難讓外界感受到群眾熱情。

黨務人士表示，選舉本來就有節奏性，幫參選人掃街最輕鬆，沒有壓力，但黨主席和一般助選的角色不一樣，吳敦義是屬於黨組織「正統」體系，現在參選人需要的是幫忙在地方整合，黨主席要調和鼎鼐，吃力不討好，「前主席們」不會去插手，因為這是現任主席應該做的。

國民黨組發會主委李哲華說，本週三行動中常會將在新竹市舉辦，吳敦義下一階段的輔選行程會以參加競選總部成立為主，從九月十五日開始，苗栗縣長參選人徐耀昌、金門縣長參選人楊鎮浯、新竹市長參選人許明財的競選總部陸續成立，吳都會為參選人站台造勢。