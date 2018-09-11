九合一選舉天王輔選》蔡賴分工 拉抬選情

2018-09-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離年底選舉只剩兩個多月，民進黨九月起展開十四縣市「百工百業」大會造勢，由黨內天王、總統蔡英文與行政院長賴清德同框拉抬黨籍首長參選人，兩人各有分工。黨內人士表示，賴清德主要是對各縣市重大建設及百工百業主題做論述，對外說明喊話；蔡英文角色較政治性，著重於激勵大家的立場，因此會用較政治性的語言。

蔡鼓舞士氣 賴論述政策

多名參選人也把握造勢場合，與賴清德交流政策。民進黨三日舉辦台北市百工百業活動，黨籍台北市長參選人姚文智除了會前向賴揆報告選情，也向賴說明首都大環線政見，他並拜託賴，盼中央部會在各項政策，能和台北市一起合作推動、協助台北市。賴則鼓勵姚持續加油努力。

民意代表出身的賴清德熟悉選舉，也扮演參選人的最佳助攻手。姚文智受訪時分享，百工百業活動當天，他在台上闡述了未來要推動的「五個Ｓ」政策，但因為時間不足，講得很匆忙，沒想到，賴揆隨後上台，竟能馬上將他的政策複誦一次，還記得很清楚，「他真的非常厲害！」

選舉造勢時，也能從小細節看出蔡英文與各個參選人交情。蔡英文與民進黨高雄市長參選人陳其邁私交好，上月南下高雄授旗誓師致詞時，不斷脫稿演說，花了大篇幅稱讚陳其邁，還幫陳宣傳選舉政見，讓黨內不禁讚嘆，「蔡英文果然對陳其邁特別好！」

也參與各縣市授旗誓師造勢的總統府秘書長陳菊，與民進黨新北市長參選人蘇貞昌是老戰友，蘇此次出征新北，陳菊不僅在大型造勢提早到會場，把握時間和蘇寒暄，蘇貞昌舉辦後援會活動時，陳菊也出席站台，待到活動結束，顯示對好友的重視。

賴赴新竹縣輔選時，也不忘提攜黨內後進，活動結束後，特地將對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的期許，寫成一整篇口號送給鄭朝方，希望他將新竹縣打造為「年輕人，看見希望；壯年人，實現夢想；老年人，擁有幸福；弱勢者，得到照顧」的地方。