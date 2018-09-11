柯砸1.5億搶公教票 姚：政策買票 丁：沒那麼好騙

2018-09-11

〔記者周彥妤、鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲搶攻退休軍公教選票，盤點市府五萬兼職職缺，優先提供給退休公教人員。對此，民進黨台北市長參選人姚文智昨天批評「這是政策買票」；國民黨台北市長參選人丁守中也說「我相信大部分的軍公教不會那麼好騙。」基進黨痛批此政策非常惡劣，柯為選舉影響青年就業，圖利已領取高額退休金的非生產力退休公教人員等特定對象。

姚文智表示，柯最近面對果菜市場改建案、大巨蛋案等重大事件，都還沒交代清楚，八日北市大淹水也沒解決，現在就丟出此議題轉移焦點，更有政策買票之嫌，用市政資源拚選票，無所不用其極。姚並在臉書質疑：這五萬個職缺是人數還是人次？相關經費從哪裡來？為什麼只提供給退休的公教人員？因人設事的做法有無就業歧視的問題？幫年輕人創造工作機會的計畫在哪裡？姚文智更籲柯切勿為選舉弄出一個壓迫現職者、欺騙退休者及排擠尋職者的詐欺方案。

丁指出，台北市政府員額加起來才七萬人，怎麼釋出五萬員額？總編列預算才一億多元，「難道每個人分兩千元？」丁表示，各縣市對軍公教年金改革提出釋憲，柯不僅不願意站出來，甚至過去認為年金改革雖違反法令，但他還是支持改革，「我相信大部分的軍公教不會那麼好騙。」

基進黨：壓縮青年就業機會

基進黨台北黨部執委蕭筱臻說，柯文哲強調自己有眾多的青年支持者，卻推壓縮青年和廣大勞工就業機會的惡政；就像代課老師缺已搶破頭，柯竟然為選票討好退休公教，讓退休老師排擠年輕代課老師，讓他們直接失業！她質疑，額外職缺不能給有能力有資格的失業人士或年輕人？非要給已領取高額退休金的非生產力退休公教人員嗎？

基進黨台北黨部執委張舒婷則指出，柯市府將兼職工作以「人次」方式，讓退休人員兼差賺補貼，不影響退休俸。另一位執委王映心說，這些以「人次」計算的兼職職務，每次報酬約二千元，其報酬與責任卻不相符合；柯市府討好特定族群的惡政，將製造更多問題。

無黨籍台北市長參選人李錫錕質問，依市府規劃，每個工作平均年領二千元，這算「兼職工作」嗎？這樣的政策補貼效果實在有限。他說，市府還不如針對有意願二度就業的退休公教人員，做好完善的職涯諮詢、訓練與媒合工作，協助他們找到合適的就業機會或可在市府任職的工作。