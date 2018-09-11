2018-09-11

記者沈佩瑤／特稿

台北市長柯文哲曾說出「垃圾不分藍綠」的名言，自詡是超越藍綠的白色力量。他日前打造黃信介廣場後，昨更丟出震撼彈，祭出「加強照護關懷退休人員方案」，誇口要替因年金改革而退休俸減少的退休公教人員「補貼收入」，繼拉攏深綠選票後再靠向深藍，顯然在選票面前，柯Ｐ「討好不分藍綠」。

面對藍綠夾擊，柯文哲表面看似「以不變應萬變」，實則鴨子划水，私下動作頻頻。三年多來不但透過市長室操盤，要求各局處盤點宣傳亮點政績，還下令市長室列管案件要里長點頭才能解除列管，放大里長權力，果然成功拔樁藍綠基層。

為拉攏藍營選票，柯日前首度主持「一○七年忠烈陣、公亡將士暨烈士秋祭大典」，被批評擔任市長三年都不出席，選前才來討好選民；年金改革七月甫上路，原本宣稱支持改革的柯文哲，眼見台北市三天內爆出兩萬三千餘件重審退休案件，與八千六百餘件提起復審及訴願案件，數量居地方政府之冠，立即推出「加強照護關懷退休人員方案」，強調「實質補貼、雪中送炭」，主打「一日同袍、終身同袍」，一面譏諷綠營改革，一面拉攏藍營選民。

沒想到此方案一出，立刻引發外界質疑市府帶頭違反就業服務法，柯才緊急改稱「這是個平台」，指「退休公教人員是優勢、不是優先」，以「照護關懷退休人員」為名，僅通知退休公教人員來聽說明會，卻聲稱人人有機會錄用，擺明誆騙市民。

由此可看出，一個未徵詢市府勞動局，即緊急推出討好特定選民的特殊方案，柯文哲的目的似乎只有一個，是否企圖在台北淹水批評聲浪下，拿市庫的一．五億元討好特定選民、轉移焦點？是否企圖在年金改革的衝擊過程中，搶拿軍公教選票？