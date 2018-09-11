柯砸1.5億搶公教票 藍綠批打假球

2018-09-11

先說五萬職缺關懷退休人員 後改口只是個平台

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕年金改革七月甫上路，台北市政府近日大動作祭出「加強照護關懷退休人員方案」，盤點市府各局處共五萬個兼職機會，優先給退休公教人員，引發違反「就業服務法」質疑聲浪。台北市長柯文哲昨在議場備詢時改口稱「這是一個平台」，會在公平基礎上競爭；副市長鄧家基解釋，在擇人上「（退休公教）不是優先、但有優勢」。藍綠議員同批柯，根本是「打一個灰色地帶的假球，有政策買票嫌疑」。

鄧家基：退休公教有優勢 非優先

根據柯市府規劃的「加強照護關懷退休人員方案」，共盤點卅多個局處，整理出五萬個兼職機會，包括學校代課老師、標案審查委員、諮詢委員、宣導員、捕蜂抓蛇等工作，將優先錄取退休公教人員，總預算一．五億元，各工作薪酬不等，例如審查委員一次二千五百元，講師每小時二千元等。

台北市議會昨天進行市政總質詢，國民黨台北市議員徐弘庭質詢，該方案申請者不一定保證錄取，也不完全對這（公教）族群來做？柯文哲答詢說，沒有，否則這樣就違反「就業服務法」，該計畫是提供平台讓大家找機會。

徐弘庭隨即吐槽指出，市府內部資料指過去開過說明會，輔導退休軍公教人員來報名登記，一方面聲稱公平、公開召募，一方面又專門輔導特定群眾填意向表，這樣其他民眾還有平等的就業機會嗎？

負責規劃方案的副市長鄧家基解釋，就像就業博覽會，任何人都可以登記職缺，但公司行號選人還是會參考有沒有相關經驗，市府基於「一日同袍、終身同袍」才通知退休同仁，在擇人上還是公開透明；鄧也數度坦承，「退休公教因過去經驗、技術，所以更有（錄取）優勢」。

徐弘庭當場打臉嗆聲，這根本是公開打一個灰色地帶的假球，若真要照顧這些族群，那北市府打釋憲官司就好了。國民黨台北市議員王鴻薇也批評，目前北市府正職公務人員有五萬多人，現在又要另外生出五萬人次兼職工作，會不會太奇怪？且全國公務人員協會理事長李來希也不領情。

民進黨台北市議員王孝維質詢，「是不是類似教召概念，一次來領兩千元？」鄧回應「是」，並強調大家意見會納入參考。王孝維也對柯文哲說，選舉期間，該政策令人產生很多「政策買票遐想」。

柯文哲回應，七月一日年金改革上線，近日陸續有幾場座談會、未來還有六場，與會的市府退休人員多有抱怨和意見，所以出現這項計畫。

賴香伶：優先保障 違反就服法

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市推出「加強照護關懷退休人員方案」，北市勞動局長賴香伶表示，如果市府把職缺「優先」給退休公教人員，就會違反「就業服務法」，涉及就業歧視；但如果大家都有同樣的機會接觸職缺，比較的是經驗跟專長，那麼就不涉及就業歧視。

賴香伶解釋，「就業服務法」有規範十六種就業歧視的項目，如宗教、性別、年齡等，有些工作可以保障對象優先就業，如原住民、身障人士及更生人，但退休公教並非屬於法定保障對象，沒有優先權。

賴香伶說明，若開出的職缺有顧問、代課老師，屬於有專業性質職缺，那麼就會設定「真實職業資格」，過去有執業經驗的退休公教就會較有優勢，若是民間真的有更出色的人才，那當然也有機會入選，因此她不認為會排擠到退休勞工或青年就業的機會。