誤判中國三情勢 榮成撤A股上市案

2018-09-11

〔記者李靚慧／台北報導〕國內工紙大廠榮成去年底宣布子公司榮成環科申請中國Ａ股上市，但在中國全面實施禁廢令及美中貿易戰愈演愈烈等考量下，榮成環科昨召開股東臨時會，決議主動撤件中國Ａ股上市案。

榮成指出，當時是期望創造更大的股東權益，才啟動中國子公司Ａ股上市計畫；但今年上半年，中國政府將「洋垃圾」不分優劣一刀切，這種不公平的配額制度已嚴重影響原料成本及業績波動。榮成今年上半年合併稅後淨利暴跌近五成，過去一年來股價也大跌逾六成。

榮成昨發出說明，坦言有「三項情勢誤判」。第一個誤判是，榮成使用回收紙作為生產原料，自認是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務型製造業，但相關努力並未獲得中國的認同。

第二個誤判是，過去五年來榮成環科主動自我管理降低進口回收紙用量，到去年已降到總用量三成以下，反觀中國同業大廠仍高達六成以上；沒想到中國禁廢令政策是採「一刀切」，採取前年度使用進口回收紙總量依比例遞減的配額方式，榮成環科過去努力反成了「致命一擊」。

第三個誤判是，「相信禁廢政策變動前已合法取得環保及各項審批的新建項目，可以免除政策變動風險」；怎料已環評通過的湖北榮成，至今仍未獲審批進口廢紙許可證，造成該廠苦無優質的進口回收紙原料，陷入最先進高端設備只能生產低階產品的窘境。